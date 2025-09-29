Ibilian reanudará mañana las caminatas semanales

Amaia Núñez amasa-villabona. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

Las marchas semanales Ibilian comenzarán de nuevo a partir de mañana miércoles. Cada semana se llevará a cabo la iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Amasa-Villabona, para fomentar la actividad física entre las personas mayores y, del mismo modo, conocer personas y crear nuevas amistades. En esta ocasión el inicio de curso coincide con el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre. La salida será a las 11.00 horas en Erreboteko plaza. Al finalizar el recorrido, los participantes podrán disfrutar de un caldo caliente.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas mayores que deseen caminar por el pueblo en compañía de otros vecinos. No hace falta inscripción, solo acudir a la hora al lugar de encuentro. Los paseos tendrán alrededor de una hora de duración.

Los vecinos mayores no estarán solos en las caminatas. Alumnos de ESO de Erniobea BHI y Zubimusu les acompañarán en los paseos semanales. Así, además de fomentar el clima comunitario, el objetivo es que las diferentes generaciones se relacionen y aprendan entre sí.

Es conocido que la actividad física produce beneficios en el estado de salud de todas las personas. Por ello, el programa Ibilian pretende ofrecer a las personas mayores de Amasa-Villabona la posibilidad de realizar actividad física.