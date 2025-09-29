Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Villabona

Ibilian reanudará mañana las caminatas semanales

El objetivo de la iniciativa es fomentar la actividad física entre las personas mayores

Amaia Núñez

amasa-villabona.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

Las marchas semanales Ibilian comenzarán de nuevo a partir de mañana miércoles. Cada semana se llevará a cabo la iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Amasa-Villabona, para fomentar la actividad física entre las personas mayores y, del mismo modo, conocer personas y crear nuevas amistades. En esta ocasión el inicio de curso coincide con el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre. La salida será a las 11.00 horas en Erreboteko plaza. Al finalizar el recorrido, los participantes podrán disfrutar de un caldo caliente.

La iniciativa está dirigida a todas aquellas personas mayores que deseen caminar por el pueblo en compañía de otros vecinos. No hace falta inscripción, solo acudir a la hora al lugar de encuentro. Los paseos tendrán alrededor de una hora de duración.

Los vecinos mayores no estarán solos en las caminatas. Alumnos de ESO de Erniobea BHI y Zubimusu les acompañarán en los paseos semanales. Así, además de fomentar el clima comunitario, el objetivo es que las diferentes generaciones se relacionen y aprendan entre sí.

Es conocido que la actividad física produce beneficios en el estado de salud de todas las personas. Por ello, el programa Ibilian pretende ofrecer a las personas mayores de Amasa-Villabona la posibilidad de realizar actividad física.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  10. 10 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ibilian reanudará mañana las caminatas semanales