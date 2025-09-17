Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Catorce comercios participarán en la Feria del Stock. A. NÚÑEZ

Villabona

Feria del Stock de los comerciantes de Oria este viernes y sábado

14 comercios ofrecerán los últimos productos de las rebajas de verano y habrá animación también por las calles

Amaia Núñez

AMASA-VILLABONA.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:55

La asociación de comerciantes Oria volverán a salir a la calle este viernes y sábado. La Feria del Stock mostrará las mejores ofertas para este inicio de curso, en la que no faltará la animación por las calles.

En esta edición de la Feria participarán catorce comercios de una amplia variedad de sectores. Desde ropa, calzados o flores hasta decoración. Cada uno de ellos sacará a las puertas de su tienda productos rebajados de precio, en la que será la última oportunidad de las rebajas del verano. La Feria del Stock estará abierta mañana viernes por la tarde y el sábado durante todo el día.

Como es habitual, la asociación de Comerciantes Oria ha organizado actividades para animar el ambiente de las calles. El viernes, los Ipotxak y gigantes de la comparsa de Amasa-Villabona harán una kalejira desde Errebote plaza a las 17.30 horas. El sábado, la batucada Mulanbo amenizará las calles con su música a partir de las 11.30 horas.

Ninini bihar Gurean

'Ninini' Antton Telleriaren bigarren komedia ikuskizunaz fisfrutatzeko aukera egonog da Gurea antzokian 19:30etik aurrera. Nekatutak-en arrakastaren ostean eszenatokietara bueltan da tolosarra, argi utzi nahi duen arren ikuskizun honek ez duela zerikusirik aurrekoarekin. Ikus.-kizun hau desberdina dela dio. Sarrerak 15 euro balio ditu.

