Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Villabona

Euskararen etorkizunaz hausnartuko du Jon Sarasuak

Subijana etxean emango du hitzaldia, Uzturre Foroak antolatuta Euskararen Egunaren harira

Amaia Núñez

AMASA-VILLABONA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Euskararen Egunaren bezperan, Jon Sarasua idazleak eta irakasleak 'Euskararen etorkizunaren harira, nola gaude eta nora goaz' solasaldia eskainiko du datorren asteartean, Uzturre Foroak antolatuta. Hitzaldia Villabonako Subijana etxean izango da, 19:00etan, sarrera irekiarekin.

Euskararen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz «sakon eta zorrotz» hausnartu, idatzi eta hitz egindakoa da Jon Sarasua, Mondragon Unibertsitateko HUEZI fakultateko irakaslea izateaz gain. Solasaldian Gorane Agirre kazetaria izango du lagun.

Uzturre Foroak pasa den martxoan hasi zuen ibilbidearen bosgarren ekitaldia izango da. Horrekin, bere agenda Tolosaldera zabaltzen hasiko da Uzturre Foroa. Urteko azken saioa izango da Villabonan egingo dutena eta datorren urtean jarraituko dute.

Feria pop up

La asociación Ekinart organizará una feria pop up de Navidad en diciembre. Esta vez se realizará en la sala de exposiciones de Villabona y podrán participar artesanos, creadores y productores.

La feria será los días 22, 23 y 24 de diciembre. Los interesados en poner un puesto pueden inscribirse enviando un mensaje a ekinartelkartea@gmail.com con su nombre y apellidos, nombre de la marca, tipo de producto y si es artesano, municipio de origen, link del perfil de redes sociales y un número de teléfono móvil para contacto.

Recogerán las inscripciones realizadas hasta el 8 de diciembre. La participación es gratuita, la organización colocará las mesas y sillas necesarias, pero habrá que ofrecer demostraciones en directo. La organización confirmará la participación de cada solicitud para el 10 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskararen etorkizunaz hausnartuko du Jon Sarasuak