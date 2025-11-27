Euskararen etorkizunaz hausnartuko du Jon Sarasuak

VillabonaEuskararen etorkizunaz hausnartuko du Jon Sarasuak
Subijana etxean emango du hitzaldia, Uzturre Foroak antolatuta Euskararen Egunaren harira
Euskararen Egunaren bezperan, Jon Sarasua idazleak eta irakasleak 'Euskararen etorkizunaren harira, nola gaude eta nora goaz' solasaldia eskainiko du datorren asteartean, Uzturre Foroak antolatuta. Hitzaldia Villabonako Subijana etxean izango da, 19:00etan, sarrera irekiarekin.
Euskararen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz «sakon eta zorrotz» hausnartu, idatzi eta hitz egindakoa da Jon Sarasua, Mondragon Unibertsitateko HUEZI fakultateko irakaslea izateaz gain. Solasaldian Gorane Agirre kazetaria izango du lagun.
Uzturre Foroak pasa den martxoan hasi zuen ibilbidearen bosgarren ekitaldia izango da. Horrekin, bere agenda Tolosaldera zabaltzen hasiko da Uzturre Foroa. Urteko azken saioa izango da Villabonan egingo dutena eta datorren urtean jarraituko dute.
Feria pop up
La asociación Ekinart organizará una feria pop up de Navidad en diciembre. Esta vez se realizará en la sala de exposiciones de Villabona y podrán participar artesanos, creadores y productores.
La feria será los días 22, 23 y 24 de diciembre. Los interesados en poner un puesto pueden inscribirse enviando un mensaje a ekinartelkartea@gmail.com con su nombre y apellidos, nombre de la marca, tipo de producto y si es artesano, municipio de origen, link del perfil de redes sociales y un número de teléfono móvil para contacto.
Recogerán las inscripciones realizadas hasta el 8 de diciembre. La participación es gratuita, la organización colocará las mesas y sillas necesarias, pero habrá que ofrecer demostraciones en directo. La organización confirmará la participación de cada solicitud para el 10 de diciembre.