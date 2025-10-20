EAJ-PNV denuncia que el parking de Txermin está sin finalizar

En primavera el Ayuntamiento reformó el aparcamiento de Txermin. Las obras se realizaron entre mayo y junio, y el grupo municipal de EAJ-PNV denuncia ... que algunos de los trabajos que quedaron pendientes de acabar todavía no se han completado, entre otros el alumbrado y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Los jeltzales subrayan que este aparcamiento es «una infraestructura clave para la localidad». El plazo de las obras previsto era de dos meses. «A día de hoy, no solo no se ha cumplido el plazo, sino que las deficiencias siguen siendo notorias. La falta de alumbrado en la zona es una de las carencias más evidentes, junto a la no implementación de los puntos de carga para vehículos eléctricos, que debían haber sido instalados como parte del proyecto», critican. «Este proyecto, que se presentaba como una mejora necesaria y urgente para la comunidad, sigue sin terminarse». Asimismo, ñaden que «la falta de previsión y la falta de control sobre la obra son las causantes de este retraso injustificable».

Para los jeltzales, «es inaceptable que los vecinos y vecinas de Villabona sigan esperando» y exígen al Gobierno municipal que «tome las medidas necesarias para que las obras se concluyan de manera inmediata y que los compromisos adquiridos con la ciudadanía se cumplan de forma rigurosa».

Semana del deporte

Está en marcha la II Semana del Deporte para dar a conocer parte de la oferta deportiva que tenemos en la localidad, además de fomentar la actividad física y los hábitos saludables entre la ciudadanía.

El fin de semana hubo varias actividades y el programa continuará hasta el viernes. Mañana habrá una nueva salida de Ibilian ttipi ttapa, el paseo para personas mayores. Saldrán de Erreboteko plaza a las 11.00 horas y, al finalizar, tomarán con un caldo en el centro.

El jueves, se organizará un campeonato de baloncesto 3x3 para todas las edades en Erreboteko plaza a las 18.00. Las inscripciones se abrirán diez minutos antes; y el viernes el ciclismo será protagonista. En la plaza organizarán una ginkana con bicicletas para jóvenes de 5 a 14 años, de 17.30 a 18.30 horas. Los que quieran participar deberán llevar bicicleta y casco.