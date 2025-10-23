Los comerciantes, protagonistas de los cromos más especiales

La asociación de Comerciantes Oria ha dado un paso más en sus iniciativas para fomentar el comercio local. Los responsables de los comercios de ... Villabona y Zizurkil se han convertido en protagonistas de su propia colección de cromos. La campaña ya está en marcha y se extenderá hasta el 24 de noviembre.

Con cada compra los clientes recibirán cromos coleccionables que posteriormente podrán canjear por cheques regalo. Cada cromo representa a una tienda del municipio y pone cara al comerciante que la atiende, además de recoger su película y canción favoritas, para mostrar su lado más humano y cercano.

El objetivo de esta campaña es fortalecer el vínculo entre el comercio local y la ciudadanía, destacando el valor de las personas que dan vida al tejido comercial de Villabona. «Cada cromo es una pequeña historia que une a los vecinos y vecinas con los comerciantes, construyendo comunidad y fomentando las relaciones de confianza y cercanía», indican desde la asociación Oria.

La campaña repartirá hasta 1.000 euros en premios entre los clientes. Con cada compra, dependiendo del gasto realizado, recibirán una cantidad de cromos diferente. Por cada 10 euros de compra recibirán un cromo. A su vez, estos cromos se podrán canjear por cheques regalo desde 10 (con siete cromos) a 40 euros (con 28 cromos).

Los cromos se podrán canjear por cheques los lunes en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Amasa-Villabona. Además, los vecinos y vecinas podrán intercambiar cromos entre sí para completar sus colecciones, fomentando así la participación, la interacción y la vida social del municipio.