Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona

Amasa-Villabona

El Ayuntamiento subvencionará el pago de las tasas de agua y residuos a las rentas bajas

El plazo de solicitud se abrirá el lunes en la oficina del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento

Amaia Núñez

Amasa-Villabona

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:50

El Ayuntamiento ha aprobado ayudas para el pago de las tasas de agua y residuos a las familias con rentas bajas. El departamento de Servicios ... Sociales subvencionará a aquellas familias con dificultades. La solicitud se podrá realizar a partir del lunes en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o a través del registro electrónico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  10. 10 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento subvencionará el pago de las tasas de agua y residuos a las rentas bajas