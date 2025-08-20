El Ayuntamiento subvencionará el pago de las tasas de agua y residuos a las rentas bajas

El Ayuntamiento ha aprobado ayudas para el pago de las tasas de agua y residuos a las familias con rentas bajas. El departamento de Servicios ... Sociales subvencionará a aquellas familias con dificultades. La solicitud se podrá realizar a partir del lunes en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o a través del registro electrónico.

Para llevar a cabo la solicitud será necesario estar empadronado y tener residencia efectiva en Villabona y pertenecer a una unidad de convivencia cuyos ingresos no superen el límite establecido en las bases (suma de los ingresos de todos los miembros de la convivencia). En ese caso, tomarán como referencia de la unidad convivencial la información correspondiente a los plazos indicados en las facturas del Padrón Municipal de Habitantes.

Asimismo, el núcleo familia no deberá disponer de un patrimonio superior a 10.000 euros, excluida la vivienda habitual, y el consumo de agua de la factura no podrá superar los 15 m cúbicos por persona empadronada en dicha vivienda por trimestre.

Para solicitar la subvención habrá qu presentar el impreso de solicitud junto con la declaración jurada de ingresos y bienes muebles e inmuebles; DNI u otro documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y de los demás miembros de la unidad convivencial; libro de familia o documentación acreditativa de la guarda, custodia o tutela; en caso de separación, divorcio o cualquier otro asunto relevante relacionado con las relaciones de hijos y padres, sentencia correspondiente y recibo justificativo de la pensión; cuenta corriente del solicitante y documento bancario en el que conste su titularidad; documento acreditativo del pago de las facturas correspondientes al año 2024; información fiscal 2024 de todos los miembros de la unidad convivencial; y, en el caso de no disponer de los permisos de trabajo y residencia y haber sido beneficiarios de la RGI en el año 2024, certificado de ingresos emitido por Lanbide.

Donantes de sangre

La Delegación de Donante de Sangre de Amasa-Villabona, Zizurkil y Aduna realizará la próxima extracción el día 29 de agosto, viernes. Las donaciones se llevarán a cabo en la sala de exposiciones del cine Gurea de 16:30 a 20:30 horas. Aconsejan solicitar cita previa para evitar las horas de mayor afluencia, llamando al 943.007.885, preferiblemente la misma mañana.