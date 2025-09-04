Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luzean eta Txost taldeen arteko iazko finaleko une bat. GPF

Amasa-Villabona

Asteburu honetan hasiko da Enrique Abril Errebote Txapelketa

Zortzi taldek parte hartuko dute 62. edizio honetan, horien artean Behar Zana elkarteak

Amaia Núñez

Amasa-Villabona

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Enrique Abril Errebote Txapelketa asteburu honetan hasiko da. 62. edizioa izango da aurtengoa eta zortzi talde lehiatuko dira bertan, horietatik lau gipuzkoarrak. Behar Zana elkarteak ere izango du ordezkaritza aurten ere.

Aurten aurkari izango dituzte Kanboarrak (Kanbo, Lapurdi), Luzean (Donibane Lohizune, Lapurdi), Txost (Oiartzun, Gipuzkoa), Senpere (Senpere, Lapurdi), Zaharrer Segi (Baigorri, Nafarroa Beherea), Zubieta 1 eta Zubieta 2 (Zubieta, Gipuzkoa).

Lehenengo ligaxka jokatuko dute. Partidak Amasa-Villabonako, Oiartzungo eta Zubietako errebote plazetan jokatuko dira 10:30ean.

Lehenengo jardunaldia asteburu honetan izango da. Bihar larunbata Oiantzurgo errebote plazan Luzean eta Kanboarrak jokatuko dute elkarren aurka, eta Zubietako Plazan Zubieta1 eta Senpere. Igandean ere jokatuko da partida Oiartzunen, Txost eta Zaharrer Segiren artekoa.

Behar Zanako taldea hurrengo asteburuan estreinatuko da lehiaketan, irailaren 14an Zaharrer Segiren aurka Villabonako plazan. Finalerdiak urriaren 12rako jokatzea aurreikusten dute, eguraldiak laguntzen badu, eta finala urriaren 19an jokatuko da Zubietan.

Iaz Luzean taldeak irabazi zuen 13-4 Txost-en aurka. Donibane Lohitzuneko taldea izan da nagusi azken lau urteetan txapelketa honetan.

Europako junior txapelketa

Unai Zufiria eta Xuhar Iparragirre Behar Zanako pelotari gazteak Belgikan jokatzen ari den Europako junior txapelketan parte hartuko dute, euskal selekzioa ordezkatuz. Lehiaketa atzo hasi zen eta larunbatera bitartean luzatuko da. Llargues, One Wall eta Internazionala jokamoldeetan arituko dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Asteburu honetan hasiko da Enrique Abril Errebote Txapelketa

Asteburu honetan hasiko da Enrique Abril Errebote Txapelketa