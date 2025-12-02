La asociación de comerciantes Oria organiza una amplia y variada programación navideña

Amaia Núñez amasa-villabona. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Los comerciantes de la asociación Oria han organizado una nueva campaña para inundar de ambiente navideño las calles y revitalizar el comercio local. Así, han organizado un programa variado para esta semana con el que «llenar de vida, color y emoción» el municipio con desfile, bingo, sorteos y demás actividades que se extenderán desde este jueves hasta el 7 de enero.

La campaña navideña comenzará mañana con el defile 'Moda Biziz' a las 19.00 en la plaza Berdura. Diversas tiendas del municipio presentarán sus propuestas para la temporada en un evento presentado por Oizeder Mayo, con música de Dj Zigor y el bailarín Oier Laborde. En el desfile mostrarán sus productos los comercios Titare, Garintza, Gema Loradenda, Zubimuxu, Eizmendi kirolak, Duna Oinetakoak, Kaori & Ambu, y MP Boutique.

La decoración del evento estará a cargo de Garazi Loradenta y cuidarán la imagen de las modelos las peluquerías Eizmendi y Hamabost. Además, Minimarket JC dispondrá de un puesto de comida y la ikastola Zubimuxu colaborará con una barra para bebidas. «Una tarde única que unirá moda, música y ambiente local», según adelantó Garazi Dorronsoro, presidenta de la asociación de comerciantes.

Asimismo, el próximo martes, 9 de diciembre, iniciarán otras dos actividades que se extenderán a lo largo de las próximas semanas. Por un lado estará el Concurso de Escaparates en el que cada uno contará una historia. Este año los vecinos podrán votar por su favorito hasta el día 15 de diciembre. Para ello deberán rellenar los boletos que repartirán las tiendas y depositarlos en el buzón que se colocará en la plaza, o enviando su voto a través del QR que habrá en los escaparates de las tiendas. Entre todas las personas que participen sortearán dos cheques-regalo de 50 euros el día 15.

Por otro lado, han preparado un photocall en el que los ciudadanos podrán sacarse fotos dentro de una bola de nieve gigante. 'Din Dan Don Photocall' estará disponible a pastor del día 9 y quienes saquen fotos en el mismo y lo compartan a través de Instagram o Whatsapp entrarán en el sorteo de un cheque de 100 euros. El sorteo se realizará el 7 de enero.

Bingo musical

El día 19 organizarán un bingo musical en la plaza Txistulari, a partir de las 18.00. Los cartones para poder participar se repartirán con las compras realizadas en los comercios adheridos a partir del día 9 y el mismo día del juego también se podrán lograr cartones para el segundo bingo. Los ganadores del bingo se llevarán cheques regalo para canjear en los comercios locales por valor de 50 euros quienes completen línea y 200 europa con el bingo completo.

Premios navideños

La campaña de Premios Navideños comenzará el día 20. Con cada compra repartirán a los clientes boletos como si de una tómbola se tratase. «En cada tienda habrá cheques-regalo diferentes», animó a participar Dorronsoro, y añadió que este año repartirán 3.280 euros en cheques de compra para canjear en los comercios y fomentar la economía local. Además, recordó que, al igual que en años anteriores, los establecimientos repartirán calendarios de mesa.

Actividades para niños

La asociación de comerciantes también ha tenido en cuenta a los más pequeños en esta campaña. Junto con la asociación Zunbeltz, repartirán cartas de Olentzero en los centros escolares. Estas cartas se podrán depositar en las figuras de Olentzero y Mari Domingo gigantes que se colocarán en la calles o también podrán entregarlas en persona en el Olentzero Bidea que se celebrará el día 20.

Además, este año también podrán buscar a Galtzagorri entre las tiendas. Quienes lo localicen en los escaparates, entrarán en el sorteo de cinco entradas dobles para la sesión de Gure Zirkua del 4 de enero. Asimismo, indicaron que los talleres para niños se llevarán a cabo el 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero.