Villabona

Abierto el plazo para solicitar una de las parcelas en el parque de huertas ecológicas

El Ayuntamiento adjudica por sorteo 32 espacios para el uso de huertas

Amaia Núñez

AMASA-VILLABONA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria de adjudicación de 32 parcelas en el parque de huertas ecológicas. Las huertas se adjudicarán mediante sorteo en febrero y será para un máximo de 4 años.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 12 de diciembre, a las 14.00 horas, en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (Zuretzat), en la planta baja del Ayuntamiento, o a través del registro electrónico en la web municipal. El procedimiento de adjudicación y el modelo de impreso de solicitud se hallan a disposición de los interesados en el Servicio de Atención a la Ciudadanía y en la web municipal.

Para ser beneficiario de una de las parcelas será necesario estar empadronado en Amasa-Villabona en los últimos tres años, tener aptitud física para la actividad agropecuaria, estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales y no tener ningún terreno a nombre de la persona solicitante o alguien de la unidad familiar.

De las 32 parcelas que se sortearán, dos de ellas se reservarán para personas con diversidad funcional. La adjudicación será por un año, prorrogable hasta un máximo de 4 años. Los beneficiarios deberán abonar una fianza de 100 euros y, en 2026, la cuota por tener la huerta será de 126,81 euros. Esta cuota se actualizará cada año y será diferente para las personas minusválidas, paradas y asociaciones.

