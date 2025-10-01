320 personas participaron en la Marcha Montañera solidaria contra el cáncer

La asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa celebró en Amasa-Villabona la segunda edición de la Mendi Martxa solidaria con gran participación que tiñó ... de verde la localidad. 320 personas se dieron cita el sábado para sumarse a la marcha solidaria.

En esta edición organizaron dos recorridos pensados para que cualquier persona pudiera completarlos, con salida y llegada en verdura plaza. De regreso a la plaza, todos los participantes pudieron disfrutar de las actividades preparadas. Los más pequeños jugaron en las actividades preparadas por Irrika Aisialdi Talde y los hinchables de la Real Sociedad. También pudieron divertirse con los gigantes y cabezudos de Besamotza Konpartsa.

La Mendi Martxa solidaria tiene como objetivo visibilizar el cáncer para eliminar el tabú social que rodea a la enfermedad, además de fomentar un estilo de vida saludable a través del deporte, y dar a la sociedad, especialmente de Villabona y Tolosaldea, la oportunidad de mostrar su apoyo a pacientes y familiares afectados a través de este evento. El dinero recaudado en las inscripciones irá destinado a los servicios gratuitos que ofrece la asociación.

El festival Hellbona, por su parte, abrirá la programación cultural de este mes. Mañana se presentará la quinta edición del festival, con las actuaciones de Meliora, Basati y Ehun Kilo a partir de las 22.30 en el Aljibe. Las entradas están a la venta en la web Sahrijai.eus y en los establecimientos Kaori, Amlu y Rbote. El mismo día también se podrán adquirir.

El evento principal de Hellbona será el 11 de octubre, sábado. Los conciertos se intercalarán entre la plaza Berdua y el Aljibe. En la plaza Berdura actuarán Obego a las 18.00, Itinerum a las 20.10, Bourbon Kings a las 22.20 e Izan Bai a las 00.30; mientras que en el Aljibe estarán Ztah (19.05), Shallow Waters (21.15), Knives (23.25) y MutilateJudge (01.35).