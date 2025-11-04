Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Imagen de la presentación de la obra en la S.C. Loinaz. J.M. ELORZA

Ormaiztegi

'Vencer en tierra de espías', llega el viernes al Kultur Aretoa

El acto tendrá lugar el viernes a las 19.00 horas y contará con la participación del exciclista ormaiztegiarra Gorka Izagirre

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Ormaiztegi

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

El escritor zumarragarra Juanjo Moral presentará este viernes, 7 de noviembre, su novela 'Vencer en tierra de espías' en el Kultur Aretoa local, a partir ... de las 19.00 horas. Tras haberla dado a conocer hace unos meses en Beasain, el autor regresa ahora a la comarca para compartir su obra con el público ormaiztegiarra, en un acto que promete unir literatura, historia y emoción local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  5. 5 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: Â«Menuda la p... folla tiene esta genteÂ»
  10. 10 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Vencer en tierra de espías', llega el viernes al Kultur Aretoa

&#039;Vencer en tierra de espías&#039;, llega el viernes al Kultur Aretoa