'Vencer en tierra de espías', llega el viernes al Kultur Aretoa

El escritor zumarragarra Juanjo Moral presentará este viernes, 7 de noviembre, su novela 'Vencer en tierra de espías' en el Kultur Aretoa local, a partir ... de las 19.00 horas. Tras haberla dado a conocer hace unos meses en Beasain, el autor regresa ahora a la comarca para compartir su obra con el público ormaiztegiarra, en un acto que promete unir literatura, historia y emoción local.

La presentación contará con la participación del exciclista Gorka Izagirre, natural de Ormaiztegi, que ejercerá de presentador y acompañará al autor en el encuentro con los lectores. Moral recordó que la elección de la fecha no es casual, ya que el domingo se celebra el veterano campeonato de ciclocross de Ormaiztegi, y a los responsables les pareció interesante aprovechar el mismo fin de semana para presentar la novela, redondeando así un fin de semana ciclista en la villa.

'Vencer en tierra de espías' es una obra que combina intriga, memoria histórica y aventura, ambientada en un tiempo convulso y protagonizada por personajes que se mueven entre la lealtad y la traición. Con esta presentación, Moral continúa su recorrido por distintas localidades guipuzcoanas, acercando su novela a nuevos lectores y consolidando su vínculo con el territorio. El acto estará abierto al público y ofrecerá la oportunidad de conocer de primera mano tanto los detalles del proceso creativo como las claves de una historia que ha despertado un gran interés.