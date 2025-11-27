Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes

Agentes de la Guardia Civil han identificado a un vecino de Puertollano, en Ciudad Real, como presunto estafador

B. C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:35

Comenta

Todo comenzó con un mensaje en el que le proponían participar en un supuesto negocio online dedicado a la venta de patinetes y relojes y terminó siendo una estafa. La promesa de beneficios rápidos logró captar la confianza de una vecina de Tolosa que llegó a desembolsar hasta 40.000 euros mediante transferencias bancarias y pagos por Bizum.

Al prinicipio, la víctima no sospechó de nada, pero tras casi tres años sin recibir retorno alguno, este septiembre comprobó que no obtenía ningún beneficio y que el presunto captador había dejado de contestar e incluso la había bloqueado. Al no tener forma de comunicar con él decidió denunciar ante las autoridades.

El equipo de la Guardia Civil especializado en la ciberdelincuencia, que se ha encargado de la investigación, ha conseguido identificar al presunto estafador. Se trata de un vecino de Puertollano, en Ciudad Real, a quien se le está investigando.

