Tolosa Goierri'Txillarreko sukaldaria' dokumentalaren proiekzioa bihar auditorioan
A. N.
anoeta.
Asteazkena, 5 azaroa 2025, 20:29
'Txillarreko sukaldaria' dokumentala ikusteko aukera egongo da ostiral honetan Mikelasagasti auditorioan, 18:30ean. Elgoibarko Txillarre baserriko Pello Rubiok Euskadiko Alderdi Sozialistako eta ezker abertzaleko ordezkarien topaketak bideratzeko egindako lana du ardatz.
Dokumentala ikusteko sarrera irekia izango da eta bertan Asier Ibaibarriaga eta Edurne San Martin dokumentalaren egileek parte hartuko dute. Izenburu bereko liburua ere argitaratu dute.