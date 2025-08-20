La zona de skate y pump-track se consolida en su segundo verano

A principios del próximo mes de septiembre se conmemorará el veinte aniversario de la apertura de Usabal, pero la culminación de la ciudad deportiva ... no llegó hasta 2024, cuando se cumplimentó su tercera fase, cuyos equipamientos -skate, pump track, trial, paseo junto al río-, cumplen su segundo verano con aceptación ciudadana y plena consolidación.

«Esta pista de skate de Usabal es una de las mejores de Gipuzkoa, estamos muy contentos, ha supuesto un antes y un después para la práctica de nuestra deporte», aseguraba Mikel. «Venimos mucho aquí los fines de semana con los niños, porque las pistas de pump-track para jugar con las bicis tienen varios niveles y con el más fácil no tienen peligro», señalaba Pablo.

La culminación de la ciudad deportiva de Usabal permitió, además, ganar de forma definitiva una nueva zona de ocio y esparcimiento, ideal para el verano. Las mesas sirven también para disfrutar de un buen picnic en familia y amigos. Cada vez son más los grupos que se de dan un paseo hasta aquí y disfrutan de la tranquilidad de un entorno relajado en el plácido agosto tolosarra.

Fue allá por septiembre de 2005 cuando se celebró una gran fiesta para conmemorar el 'nacimiento' de Usabal, una infraestructura que es casi 'una ciudad dentro de otra ciudad', y que ha supuesto un antes y un después para la práctica del deporte en Tolosa

Con la apertura de esta nueva área se da por culminado de forma definitiva el desarrollo de la ciudad deportiva de Usabal. Esta última fase, en realidad, comenzó con la construcción del antiguo skate park, pero se paralizó debido, primero, a la crisis económica y después, a la publificación de Berazubi. Todo empezó en 2005, con la finalización de la construcción de Usabal. Y a partir de aquí se fueron dando pasos en los equipamientos deportivos: nuevo solarium (2007); Berazubi primera fase (2013); zona de skate (2014); Berazubi segunda fase (2015), gradas de Usabal (2016). En los últimos años llegaron la culminación de la reforma de Berazubi y las nuevas pistas de skate y pump-track.

La nueva pista de pump track dispone de tres trazados laterales, cada uno con distinto grado de dificultad, que permite la participación de todo tipo de usuarios: principiantes, niños, dificultad media y dificultad alta. La idea es que se pueda recorrer completamente con una bicicleta sin la necesidad de dar pedales. El fin es impulsarse solamente mediante la inercia adquirida en los saltos y peraltes del circuito.

Cada trazado se ha distinguido con un color diferente. La pista verde es para principiantes; la de dificultad media se identificará con el color azul; y el recorrido de más alto nivel se ha marcado en rojo. Asimismo, cada una de estas pistas se ha diseñado para su utilización bidireccional.

Para el trial se han habilitado cinco zonas. Es un punto de inflexión para potenciar la práctica de este deporte. Ya se han promovido algunas pruebas y torneos, y el objetivo es subir de nivel competitivo.