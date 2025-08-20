Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Una persona disfruta en una de las pistas de pump-track de la ciudad deportiva de Usabal. DV

Tolosa

La zona de skate y pump-track se consolida en su segundo verano

Los usuarios del skate disfrutan de «una de las mejores pistas» y las familias valoran los «juegos» que permite el recorrido de las bicis

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:49

A principios del próximo mes de septiembre se conmemorará el veinte aniversario de la apertura de Usabal, pero la culminación de la ciudad deportiva ... no llegó hasta 2024, cuando se cumplimentó su tercera fase, cuyos equipamientos -skate, pump track, trial, paseo junto al río-, cumplen su segundo verano con aceptación ciudadana y plena consolidación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  4. 4

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  7. 7

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  10. 10 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La zona de skate y pump-track se consolida en su segundo verano

La zona de skate y pump-track se consolida en su segundo verano