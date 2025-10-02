'Xabiertxo', cien años dando luz al euskera

Entre la luz y la sombra, tras la puerta que en el Tinglado contenía la imprenta de la familia López-Mendizabal, Tolosa rindió homenaje ... este jueves a uno de sus elementos más transformadores para la educación en euskera: la enciclopedia infantil 'Xabiertxo'.

Se cumplen cien años de su publicación, y ha pasado el mismo periodo siendo un foco irradiador, un guía transformador para el idioma. Es lo que se trasladó en el centro urbano de la localidad y lo que pusieron en valor tanto representantes políticos locales, guipuzcoanos y vascos, así como euskaltzales y familiares del autor, Ixaka López-Mendizabal.

Una centena de personas se unieron al cien cumpleaños de un libro de texto que fue un «hito» en la «forma de mirar al mundo», desde el euskera y desde Euskal Herria. El acto contó con el recital de cuatro músicos –flauta, violín y dos acordeones– de la Escuela Municipal de Música Eduardo Mocoroa, además de la intercalación de lecturas de 'Xabiertxo' por parte de alumnado de Herrikide, Laskorain y Samaniego, sobre temas como el cuerpo humano, la tierra, las abejas, el sol, la primavera, el otoño y el trabajo.

«Gracias a este día, sabemos que 'Xabiertxo' no es solo nuestro, también es vuestro. Sé que lo cuidaréis»

De la historia de aquella imprenta trató el presidente de Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaleen Elkartea, Manex Urruzola. De cómo Tolosa fue entre el siglo XVIII y la Guerra Civil el punto donde más textos en euskera se imprimía, «a contracorriente», en pro de la normalización del idioma, que no era tan común en la urbe. De la quema de libros en Plaza Zaharra por parte del bando franquista, en 1936, y de la necesidad de seguir uniéndose a favor del euskera y de que surjan nuevas piedras angulares como 'Xabiertxo'.

La diputada general, Eider Mendoza, quiso realizar una reflexión sobre la transmisión, señalando que este «no es solo un libro, es un símbolo» para el pueblo vasco que sigue la doble misión, entre otros muchos, de su creador: el euskera y Euskal Herria. Que la «cadena» no debe detenerse, y que «tenemos que sumarnos con nuestra aportación», al igual que lo hicieron generaciones anteriores a través del primer «eslabón» que fue este libro, como Elbira Zipitria. Y enfatizó en la relevancia de los libros de texto para esa transmisión iniciada antes, durante y después de 1925.

Begoña Pedrosa, consejera vasca de Educación, habló de lo «fundamental» que fue 'Xabiertxo' en este siglo de vida, a la vez que «de larga influencia», creado «aquí pero mirando al mundo». Pero sobre todo, marcando cómo «tenemos cada vez más presente» los valores que transmitía Ixaka Lopez-Mendizabal en su obra –con fenomenales ilustraciones de Jon Zabalo 'Txiki'–, a pesar del paso de los años y la evolución de la sociedad. «Sigamos prestigiando la semilla que puso en nuestra boca», finalizó la consejera.

El acto contó también con la participación de Miren Lopez-Mendizabal, nieta de Ixaka. Brevemente y visiblemente conmovida, trasladó la emoción de este día: «Gracias a este día, sabemos que 'Xabiertxo' no es solo nuestro, también es vuestro. Sé que lo cuidaréis».

El alcalde Andu Martínez de Rituerto cerró las intervenciones, ahondando en cuatro ideas: la memoria y reparación ante el «dolor» sufrido por el exilio de la familia Lopez-Mendizabal; la valentía en «tiempos difíciles», ejemplo para el presente; la innovación que supuso el libro para «ver el mundo desde el euskera»; y la responsabilidad de «seguir cultivando el mundo en euskera».

Que 'Xabiertxo', como se mantuvo durante los casi tres cuartos de hora que duró el acto, siga leyéndose.