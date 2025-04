«Vivo en una pequeña aldea y cada vez que paseo por el campo siempre veo poesía»

María Sánchez es veterinaria de campo y escritora. Trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción,- se apasiona cuando habla de ellas-, al tiempo que ... defiende otras formas de producción y de relación con la tierra como la agroecología, el pastoreo y la ganadería extensiva. Colabora habitualmente en radio, medios sobre literatura, feminismo, ganadería extensiva y cultura y medio rural.

Sánchez coordina el proyecto 'Las entrañas del texto', desde el que invita a reflexionar sobre el proceso de creación, y 'Almáciga', un semillero abierto y colectivo de palabras de nuestros medios rurales de las diferentes lenguas de nuestro territorio. Ha escrito varios libros y poemas, y obtenido muchos reconocimientos por su visión innovadora sobre el campo y la naturaleza. Hoy participará en las Jornadas Amalur de Tolosa (19.00, Topic), para ofrecernos una visión del mundo rural alejada de los estereotipos.

– ¿Se puede definir usted como 'poeta veterinaria'?

– Vivo en una pequeña aldea y siempre veo poesía en el campo. Me siento escritora y veterinaria. Me atrae la unión de dos disciplinas aparentemente desligadas. Un cabrero dijo de mí que era 'polifónica' y, aunque quería decir 'polifacética', la descripción me pareció hermosa. ¡Cómo no va a ser poética la visión de esas semillas que se esconden en la tierra para que las ovejas no las coman, o las de otras que han desarrollado pinchos para engancharse a las lanas de estos animales, y así poder germinar a cientos de kilómetros del lugar de origen!

– ¿No siente que la naturaleza entra por los cinco sentidos?

– Hay muchos estudios que demuestran que estar en contacto con la tierra proporciona un bienestar físico y emocional. Los seres humanos somos naturaleza y estamos tan metidos en nuestra burbuja, que lo olvidamos. No se puede ver la naturaleza como algo que está fuera de nosotros. Acabamos haciéndole daño porque pensamos que no caduca, que es infinita, que siempre va a estar ahí, cuando en realidad sólo tenemos un planeta.

– Me da la sensación de que, por un lado, critica el reduccionismo 'urbanita' hacia el campo, pero tampoco le gusta idealizar la vida en el medio rural...

– Justamente es así, es una pregunta muy acertada. No todo es blanco y negro en ambos mundos. El paternalismo y los prejucios aparecen en los dos. Hace falta una conversación horizontal y sin jerarquía, sin que unos miren por encima del hombro a los otros. La realidad es que tanto el campo como la ciudad nos necesitamos mutualmente. En mi aldea no hay servicios, por eso necesito tener cerca un núcleo urbano que sí los tenga. Tampoco me gusta cuando las personas que viven en el campo desdeñan, de entrada, a las personas que abandonan la ciudad para instalarse en los pueblos.

– Me imagino que le resultaría imposible vivir en una gran ciudad todo el tiempo....

– Imposible. Mi infancia no se entendería sin el medio rural. Ayudaba a mis abuelos con el huerto, a hacer injertos, teníamos una quesería, un rebaño de cabras... Me siento muy afortunada de mi vínculo con el campo. Ha hecho que vea la vida de otra forma, que valore las cosas desde otros puntos de vista. Cuando voy a una gran ciudad valoro lo que me ofrece, claro que sí, pero me es suficiente estar en ella un día o dos. Necesito de vez en cuando una pequeña dosis urbana, pero mi vida está en el campo, no lo cambiaría por nada del mundo.

– Ha comentado que el 80% de nuestras razas autóctonas está en peligro de extinción. Un dato terrible... ¿Tenemos tiempo para revertir esta situación?

– Quiero ser optimista. Si me encerrara en el pesimismo y la oscuridad, dejaría de trabajar. Tengo pasión por mostrar todo los que nos ofrecen los animales autóctonos en peligro de desaparición. Están adaptados a su territorio, producen alimentos sanos y sostenibles, que no nos enferman. Son animales adaptados al cambio climático, resistentes a las enfermedades, y son importantes en la lucha contra los incendios forestales porque comen en lugares donde no se compite por la alimentación humana. Ligada a la raza autóctona hay una cultura brutal, una manera única de entender el mundo.

– Le he oido decir que la mala alimentación es uno de los problemás más graves que tenemos.

– Me preocupa mucho este tema. Las personas con menos recursos son las que peor comen y tienen más enfermedades. No podemos permitir que sólo la gente con dinero tenga el privilegio de comer bien, cuando tendría que ser un derecho de todos los ciudadanos. Me duele ver el desperdicio de comida que tenemos, cuando hay gente que come muy mal y se muere de hambre.

– ¿Es posible el autoconsumo alimenticio? Generaciones anteriores lo hacían ¿Tenemos mucho que aprender, pero también sin idealizar?

– Claro que tenemos mucho que aprender de generaciones anteriores, pero no podemos vivir como antes. Mi abuela era autosuficiente, pero vivía en una dictadura. No tuvo la oportunidad de estudiar y mi madre también dejó pronto el colegio para coger aceitunas. Para mí es muy importante no idealizar, pero tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. La realidad es que antiguamente se valoraba mucho la comida, sabíamos lo que costaban las cosas. Como había escasez, se reusaba todo (en el campo aún se hace). Pero se tenía esa inquietud de aprovecharlo todo, había un conocimiento ligado a todo ello que era muy importante. Pero ahora no tenemos tiempo...

– ¿A qué se refiere exactamente?

– El sistema en el que vive la sociedad hace que no tengamos tiempo para cocinar, cultivar o comprar buenos alimentos. Es lo que te decía antes: es injusto que la comida saludable esté sólo al alcance de la gente con posibilidades económicas. Mirar atrás es bueno, pero hay que combinarlo con las herramientas que tenemos hoy en día para saber en qué mundo queremos realmente vivir mañana.