Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa

Una versión del clásico Pinocho a través de máscaras y sombras, hoy en el Titirijai

J. GOÑI

TOLOSA.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

El festival de marionetas de Tolosa Titirijai propone hoy, jueves, una versión ambiciosa y diferente del clásico cuento de Pinocho, una propuesta de la compañía italiana Zaches Teatro. Será a partir de las 20.00 horas, en el Topic.

En un teatro de marionetas en desuso toma vida el cuento de Pinocho, donde en vez de ser los títeres que representan a seres humanos, aquí son los actores quienes se mueven como títeres, a través de máscaras y sombras.

Para acompañarnos en este mundo entre sueño y realidad, aparece la figura enigmática del hada-muñeca turquina que se anima para contar las peripecias de Pinocho y guiarle en sus aventuras-desaventuras iniciáticas.

El espectáculo busca la fuerza original del texto de Collodi que, a lo largo del tiempo, se ha perdido. Aquella atmósfera como polvorienta y desgastada, pero también cruda e irónica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una versión del clásico Pinocho a través de máscaras y sombras, hoy en el Titirijai