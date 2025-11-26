Una versión del clásico Pinocho a través de máscaras y sombras, hoy en el Titirijai

J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

El festival de marionetas de Tolosa Titirijai propone hoy, jueves, una versión ambiciosa y diferente del clásico cuento de Pinocho, una propuesta de la compañía italiana Zaches Teatro. Será a partir de las 20.00 horas, en el Topic.

En un teatro de marionetas en desuso toma vida el cuento de Pinocho, donde en vez de ser los títeres que representan a seres humanos, aquí son los actores quienes se mueven como títeres, a través de máscaras y sombras.

Para acompañarnos en este mundo entre sueño y realidad, aparece la figura enigmática del hada-muñeca turquina que se anima para contar las peripecias de Pinocho y guiarle en sus aventuras-desaventuras iniciáticas.

El espectáculo busca la fuerza original del texto de Collodi que, a lo largo del tiempo, se ha perdido. Aquella atmósfera como polvorienta y desgastada, pero también cruda e irónica.