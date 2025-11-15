Veranillo de San Martín

PABLO ALBERDI TOLOSA. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Y poco a poco, y casi sin darnos cuenta, el otoño va avanzando; entre viento sur y calor. Parece que en pocos días va a llegar ese cambio brusco que muchos temen, otros esperan y algunos desean. Parece que lo meteorológico se haya aliado con el calendario para darnos la semana que viene una jornada ideal de feria extraordinaria de la alubia, de 'Babarrunaren festa'. Será el próximo sábado en Tolosa, y traerá esa variedad de eventos que la convierten en una de las ferias extraordinarias de mayor arraigo y que convoca a mayor número de Tolosarras.

En el Zerkausi y en la plaza Berdura ayer hubo bastantes puestos que ofrecían los diamantes negros, a un precio estándar de 18 euros por kilo, y la verdad es que se están vendiendo a buen ritmo. Hubo mesas que aún disponían de alubia del año pasado, además de los granos nuevos, como Iraola por ejemplo. De esta manera proponen alternativa al grano nuevo. Llamaba la atención la propuesta de algunos cultivadores, que mostraban alternativas a las alubias de Tolosa, cultivadas también en nuestra zona. Las alubias de variedad pinta alavesa que ofrecía Garaiburu en su mesa, junto con las de variedad de Tolosa, hicieron dudar a muchos clientes habituales entre unas y otras. Cualquiera de las dos ofrecía un aspecto más que deseable.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Tromp muertos 26

Gibelurdina 30

Senderuela 28

Ziza hori 26 28

Hongo 30 40 Hongos embotados 8,5

Frutas

Níspero 3

Membillo 3

Matxakanas 8

Errezil sagarra 2 5

Avellana 4 5

Jumbo sagarra 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sagarra 1,5 4

Nueces 4 6

Quesos

Queso nuevo 19 22

Oveja 18 25

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Cabra 17 27

Requesón 16

Queso fresco 17 18

Hortalizas (kilo)

Cebolleta 1,5 2

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate invern 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla Roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia pinta 14

Alubia de Tolosa 18

Alubia 15 18

Guinduillas Ibar 12 14

Tomate camp lib. 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Junto al grano, vimos mucho sacramento en las mesas. Hubo mucha berza de gran calidad, tanto lisas como rizadas, y en tamaños diversos. La verdad es que la mayoría eran grandes y algunas enormes, perfectas para las comidas en sociedades que se avecinan. Los puestos especializados en carne ofrecían costilla, tocino, morcilla, chorizo... Hubo además coliflores, coles de Bruselas, brócoli o romanescus. Los puerros y zanahorias muestran también tamaños de concurso, a destacar los de la mesa de Izagirre, y junto a ellos, seguimos viendo verduras de verano tardío, en excelente estado de forma.

Daba gusto ver la propuesta de los especialistas en picante como Azpiazu e Imaz. La combinación de los pimientos dulces de Landas, italianos o Gernika, alternados con Habaneros de intenso color naranja rojizo era espectacular. Todo un homenaje para los que aman el picante, y una alternativa perfecta a las guindillas encurtidas que combinaremos con alubias estos días. Piquen el habanero, sazónenlo generósamente y añadan un buen aceite de oliva virgen extra y seguro que repetirán.