Los urdiñas, con ganas de volver a sumar de tres, reciben esta tarde al líder Real Unión B

K. I. TOLOSA. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Tolosa CF encadena dos empates en las últimas dos jornadas. En una cómoda cuarta posición, en un triple empate a 14 puntos con Anaitasuna y Elgoibar, los urdiñas tendrán que afrontar el reto de parar al líder Real Unión B, al que reciben esta tarde desde las 16.30 horas en el estadio de Berazubi. Los irundarras llegan solo habiendo concedido un partido en lo que va de temporada, firmando siete victorias y una derrota, lo que les ha aupado a la primera posición con 21 puntos. Tras el susto en el primer enfrentamiento de la campaña en casa de Anaitasuna, el filial del Real Unión ha vencido por la mínima, a excepción de la jornada 2, con un 7-0 al Orioko en el Stadium Gal.

Los jugadores de Josu Ibarbia tienen ante sí un partido importante para seguir en los puestos de arriba, y volver a sumar de tres ante un rival directo. Para ello, el aliento de la afición servirá de fuelle para que los puntos se queden en Berazubi.