Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los urdiñas, con ganas de volver a sumar de tres, reciben esta tarde al líder Real Unión B

K. I.

TOLOSA.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

El Tolosa CF encadena dos empates en las últimas dos jornadas. En una cómoda cuarta posición, en un triple empate a 14 puntos con Anaitasuna y Elgoibar, los urdiñas tendrán que afrontar el reto de parar al líder Real Unión B, al que reciben esta tarde desde las 16.30 horas en el estadio de Berazubi. Los irundarras llegan solo habiendo concedido un partido en lo que va de temporada, firmando siete victorias y una derrota, lo que les ha aupado a la primera posición con 21 puntos. Tras el susto en el primer enfrentamiento de la campaña en casa de Anaitasuna, el filial del Real Unión ha vencido por la mínima, a excepción de la jornada 2, con un 7-0 al Orioko en el Stadium Gal.

Los jugadores de Josu Ibarbia tienen ante sí un partido importante para seguir en los puestos de arriba, y volver a sumar de tres ante un rival directo. Para ello, el aliento de la afición servirá de fuelle para que los puntos se queden en Berazubi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los urdiñas, con ganas de volver a sumar de tres, reciben esta tarde al líder Real Unión B