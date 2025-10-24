Urdiña contra urdiña en Berazubi

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Tolosa CF en División de Honor Regional tiene mañana nuevamente un duelo complicado a resolver por delante. El equipo dirigido por Josu Ibarbia recibirá a las 16.30 horas en el campo de Berazubi al Euskalduna, ubicado en la decimoquinta plaza pero que ello no significa que vaya a ser un rival sencillo.

Los andoaindarras ya saben lo que es dar un susto, algo que los urdiñas, los de Tolosa pues a los vecinos también se les llama así, van a querer evitar a toda costa. Hace dos jornadas sorprendieron a un Oiartzun que perdió el liderato en un 1-2 en el Karla Lekuona, en su césped, por lo que no conviene relajarse. Tampoco lo recomienda el técnico ibartarra: «El Euskalduna vendrá motivado no, lo siguiente. Será un rival que correrá mucho y nos exigirá, por lo que tendremos que estar atentos y concentrados durante los noventa minutos», asegura Ibarbia.

En la pasada jornada los urdiñas vencieron por 2-5 al Deusto, recuperándose del varapalo que supuso la derrota en Berazubi por 1-2 contra el Bergara. La estrella fue Iñigo Azurza, que firmó un póquer –cuatro goles– en un encuentro que se rompió cuando un jugador del club donostiarra fue expulsado en el minuto 57 por segunda amarilla. Los tolosarras, como relata su entrenador, salieron atentos y con ánimo, sabiendo sufrir tras marcar en los primeros minutos y recibir el empate en el ecuador de la primera mitad. El 1-2 diez minutos antes del descanso no calmó el encuentro, ni siquiera el paso por vestuarios. Solo la expulsión del Deusto quebró a favor de los visitantes y sentenciaron con los cuatro tantos de Azurza y uno en propia meta.

Mayo dictará

A pesar de estar en una noble segunda plaza, Ibarbia no se confía y mantiene la «mente fría». Sabedor de que seis jornadas no son muestra suficiente, prefiere enfocarse en «ir partido a partido, hacer nuestro mejor juego y llegar preparados para cada duelo». Es lo único que la plantilla tiene en mente, «llegar preparados a cada duelo y tras cumplir enfocarse en el siguiente rival. Lo importante es que cada jugador ofrezca el mayor rendimiento posible, que es lo que nos permitirá competir. En cuanto a los resultados, lo tengo claro, mejor si son a nuestro favor. Ya se verá en mayo si hemos cumplido nuestro objetivo o no».