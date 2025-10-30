Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Explanada donde está prevista la segunda fase del polígono de Apatta, cerca del cementerio de San Blas. GOÑI

Tolosa

La urbanización de Apatta Erreka 2, a la espera de su aprobación inicial

La ampliación del polígono industrial encara una nueva fase, aunque las obras tardarán aún

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Se encuentra a exposición pública, en las oficinas de Urbanismo, el proyecto de urbanización del subámbito 18 Apa-tta Erreka, con vistas a su ... aprobación inicial. Si hubiera alegaciones, una vez resueltas, se volvería a exponer el texto de cara a su aprobación definitiva, lo que marcaría el punto de arranque para la esperada ampliación del polígono industrial de Apatta Erreka, emplazado en la subida a Leaburu, cerca del cementerio.

