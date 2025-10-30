La urbanización de Apatta Erreka 2, a la espera de su aprobación inicial

Se encuentra a exposición pública, en las oficinas de Urbanismo, el proyecto de urbanización del subámbito 18 Apa-tta Erreka, con vistas a su ... aprobación inicial. Si hubiera alegaciones, una vez resueltas, se volvería a exponer el texto de cara a su aprobación definitiva, lo que marcaría el punto de arranque para la esperada ampliación del polígono industrial de Apatta Erreka, emplazado en la subida a Leaburu, cerca del cementerio.

No está siendo fácil la gestión del ámbito. Existen dificultades de índole técnica que aún no se han resuelto, también intervienen varias instituciones y, dada la complejidad de la operación, el resultado final será el de un terreno no especialmente barato para las empresas que quieran instalarse. A pesar de ello, y teniendo en cuenta el déficit de suelo industrial de Gipuzkoa, se confía en que el polígono acabe completándose. Las obras, eso sí, empezarían, siendo optimistas, ya bien entrado el próximo año.

La aprobacón definitiva está condicionada a la realización de una serie de modificaciones, principalmente ligadas al saneamiento de aguas y a la canalización de las redes de servicios.

La urbanización contempla una zona de estancia y merendero, y un área reservada para alguna gran empresa

La zona de Apatta 2 se emplaza junto al cementerio de San Blas, en terrenos pertenecientes a Ibarra y Tolosa. Aquí acabará desarrollándose una nueva área industrial, que tratará de atraer nuevas empresas a la comarca, y ampliará el polígono ya existente. El hecho de que no sea un suelo barato para las empresas puede ir dilatando su culminación, pero sí garantizará que la comarca pueda ofrecer un suelo industrial del que ahora mismo carece.

Uno de los aspectos más llamativos de esta actuación urbanizadora es que el nuevo polígono contará, en su parte más baja, con un parque interurbano dotado de una zona de estancia y actividades lúdicas, junto con una zona de merendero que llevará un aparcamiento asociado.

La complejidad de la obra se deriva de la complicación del propio terreno. El polígono se ha ampliado rellenando la vaguada adyacente emplazada junto al cementerio con tierra procedente de las obras del tren de alta velocidad. Hubo que acondicionar la cañada e incluso desviar la regata.

Según el plan especial, en la parte superior se configuran unas parcelas industriales de tamaño medio. La explanada central permitirá, en principio, una doble tipología. Así se prevé un desarrollo edificatorio con tipología industrialdea, con módulos adosados para empresas de tamaño pequeño, creándose dos bloques edificatorios de doble planta. La segunda tipología responde a las necesidades de empresas medias. La tercera explanada, la más baja, permite la implantación de empresas de mayor tamaño.

En la actualidad, con 65 empresas asentadas y 1.144 trabajadores, el polígono de 'Apatta 1' es un referente económico de la comarca. Las parcelas y los pabellones existentes se encuentran prácticamente llenos. De ahí que Sprilur haya acometido la urbanización de una segunda fase.