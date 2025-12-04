El tributo al Rey León y el musical de los años 80 y 90, hoy en el Leidor

J. G. Tolosa. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

El Leidor se transforma en la tarde y noche de hoy, viernes, en un escenario donde sonarán las canciones de El Rey León y las más conocidas melodías bailables de los años ochenta y noventa. Hablá ración doble de la empresa Vitamin, promotora de estos espectáculos que, salvando las distancias, permitirá que un municipio pequeño como el nuestro pueda también albergar el 'espíritu' de lo que son los musicales que tanto éxito tienen en las grandes ciudades.

La sabana africana tomará protagonismo con un espectáculo familiar llamado 'De Simba a Kiara' (20.00), que rendirá tributo a la película de animación 'El rey león'. No se trata del musical que arrasa en Madrid, sino de una versión libre de esta historia de la sabana africana con un tributo a la obra original en formato de concierto, que contará con dos maestros de ceremonia a modo de presentadores. Una función que busca la interacción con el público. Los temas musicales están inspirados en las películas de la saga de 'El rey león', como son 'El rey león' y 'El rey león II, el tesoro de Simba', así como 'El rey león III, Hakuna Matata', y en películas y canciones de pop conocidas. El elenco está formado por una veintena de artistas dirigidos por John Varo, con la coreografía de Isabel Alarcón.

Por su parte, 'El musical de los 80s y 90s' (22.30), es una producción que celebra la música de ambas décadas. Según explican desde 'Vitamin Producciones' trata de una comedia musical donde un grupo de amigos se reencuentra 25 años después de su graduación para recordar los viejos tiempos, al ritmo de éxitos de la época. El musical incluye canciones y referencias culturales de finales de los 80 y principios de los 90, con una ambientación que evoca la 'Movida del Bacalao'.

Seis músicos y bailarines de la compañía Onbeat participan en este espectáculo dirigido por Antonio Martín Regueira. Desde su entreno, 700.000 espectadores lo han visto ya.