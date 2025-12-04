Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tras sufrir su primera derrota, Tolosala juega el domingo en Bilbao

J. G.

Tolosa.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Garajes Tolosa está haciendo una temporada excepcional en la 3ª División del fútbol sala. Antes de recibir al Mondrate llevaba ocho victorias y un empate. Algún día tenía que llegar la derrota y fue ante el conjunto de Arrasate (1-5), aunque los tolosarras mantienen el liderato.

Iker Lacunza inauguró el marcador, pero los visitantes fueron muy certeros y los locales no aprovecharon sus ocasiones. No funcionó la estrategia de portero-jugador y el equipo tolosarra acusó el desgaste. Nada que objetar. Queda todavía mucha liga y este domingo, a las 17.15, Tolosala juega en la cancha del Otxartabe bilbaino. Una buena ocasión para volver a ganar.

