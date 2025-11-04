Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

El tramo entre Usabal y el barrio de Olarrain se cortará por tres meses

La Diputación realizará obras de reparación total del firme de este bidegorri y vía peatonal, llevando a su cierre desde el próximo lunes

Kevin Iglesias

TOLOSA.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El bidegorri y vía peatonal que va entre el parque deportivo de Usabal y el barrio de Olarrain se cortará en su totalidad desde el próximo lunes, día 10, y durante al menos tres meses, ya que la Diputación realizará obras de reparación total y la estabilización del firme.

Según se ha detectado en este tramo, el paso está hundido en varios puntos, hacia el margen del río Oria, con una parte muy afectada que se alarga por unos 170 metros y en pendiente. Con el paso del tiempo estas afecciones en el firme se han acentuado, por lo que se sustituirá completamente el pavimento actual y antes de que se asfalte el nuevo, se harán trabajos de contención y estabilización del mismo.

Siendo estos los motivos, desde la Diputación se cortará el paso durante el tiempo que duren los trabajos, que se estima sea de al menos tres meses. Será la totalidad del bidegorri y camino peatonal, desde el final del parque deportivo Usabal y hasta el cruce de la salida de la autovía con el barrio de Olarrain.

