Tolosa

Tolosaldea Garatzen prepara una nueva edición de su Lehiberri Eguna

Martes, 28 de octubre 2025, 19:58

La agencia de desarrollo comarcal Tolosaldea Garatzen celebrará el 28 de noviembre una nueva edición de su Lehiberri Eguna, que servirá para poner en valor el trabajo de las empresas de la comarca. Será a las doce del mediodía en el centro Lehiberri de Apatta Erreka, y desde la agencia quieren invitar a participar a las empresas de la comarca.

Durante la jornada se contará con la participación especial de Sabin Azua, presidente de Eusmex, quien hablará sobre el tema: «Creando estrategia en tiempos de incertidumbre». Además, se llevarán a cabo los actos de reconocimiento Lehiberri, en los que se homenajearán a diversas empresas de la comarca que han colaborado con Tolosaldea Garatzen, en reconocimiento a su labor en distintas áreas: empresa innovadora; gestión del talento; empresa sostenible y trayectoria empresarial.

Para finalizar, habrá un espacio de networking, donde los participantes podrán intercambiar ideas, establecer contactos profesionales, y crear oportunidades de colaboración mutua.

68 empresas forman parte del Foro Lehiberri, que agrupa a las empresas de la comarca. El objetivo de eventos como éste es que los emprendedores disfruten de un espacio para fortalecer relaciones y fomentar la colaboración.

