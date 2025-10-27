Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos viajeros en bicicleta por la comarca, entrando en la oficina turística de Tolosa. Royo

Tolosa

Tolosaldea Garatzen pide que el euskera se tenga más en cuenta en la estrategia turística

Ha llevado a cabo un estudio sobre el impacto del aumento del turismo en los pueblos de la comarca y en el uso del euskera

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

Poner en valor la identidad y la cultura vascas, expresando al visitante su conocimiento y respeto por ellos, es uno de los objetivos que ... se trazó la comarca de Tolosaldea a la hora de diseñar su vigente Plan de Turismo Sostenible. Dentro de este ámbito, la agencia comarcal ha llevado a cabo un estudio en el que ha evaluado el impacto que el turismo puede generar en los municipios más pequeños de la zona, con especial hincapié en sus efectos sobre el euskera. Ahora acaba de presentar sus conclusiones.

