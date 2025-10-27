Tolosaldea Garatzen pide que el euskera se tenga más en cuenta en la estrategia turística

Poner en valor la identidad y la cultura vascas, expresando al visitante su conocimiento y respeto por ellos, es uno de los objetivos que ... se trazó la comarca de Tolosaldea a la hora de diseñar su vigente Plan de Turismo Sostenible. Dentro de este ámbito, la agencia comarcal ha llevado a cabo un estudio en el que ha evaluado el impacto que el turismo puede generar en los municipios más pequeños de la zona, con especial hincapié en sus efectos sobre el euskera. Ahora acaba de presentar sus conclusiones.

La principal es que, aunque a medio plazo no se prevé riesgo de impactos negativos, desde Tolosaldea Garatzen piden que se siga midiendo la carga turística de la comarca, y que se potencie el compromiso de tener en cuenta el euskera en el diseño de las políticas turísticas.

65 El número de establecimientos destinados al turismo en Tolosaldea (datos de 2024), con un total de 654 plazas.

Ocupacion media anual 41,69%, porcentaje que aumenta al 83% en agosto.

Aumento Desde 2019, la tasa media de ocupación ha aumentado un 17,29%.

Origen de las pernoctaciones 52,33% Estado español; 30,25%, extranjeros; 15,08% Comunidad Autómona del País Vasco, 15,08% y 2,34%, Comunidad Foral Navarra.

Estudio de la evolución Tolosaldea Garatzen propone realizar un diagnóstico de la carga turística de Tolosaldea y compromoterse a tener en cuenta el euskera en el diseño de las políticas turísticas.

El contexto en el que se enmarca esta iniciativa es la ley municipal de 2016 sobre las Entidades Locales de Euskadi que, en uno de sus artículos, establece textualmente que, «en el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que puedan tener impacto en la situación sociolingüística de los municipios, se evaluará el impacto que dichas iniciativas puedan tener en la normalización del uso del euskera, y en función de los resultados de dicha evaluación, se propondrán las medidas que se consideren adecuadas›.

Es por ello que el Consejo de Administración de Tolosaldea Garatzen, por un lado en respuesta a esta obligación legal, y por otro preocupado por conocer el impacto de la actividad turística sobre el euskera, decidió realizar la Evaluación del Impacto Lingüístico dentro del Plan de Turismo Sostenible de Tolosaldea.

El diagnóstico ha tenido en cuentra tres parámetros: el índice de proyección del euskera, el Índice de fragilidad y el índice de evolución.

Dado que el objetivo del Plan de Turismo Sostenible de Tolosaldea es lograr la desestacionalización, para realizar la proyección se ha tenido en cuenta el número de turistas que habría en el caso de que la tasa de ocupación de verano (83%) se extendiera a la del resto del año. (41%) El trabajo se ha realizado con la hipótesis de que Tolosaldea llegara a contar con 497 turistas diarios.

«A nivel comarcal no se prevé un impacto negativo, pero al analizar municipio por municipio, se anticipa que los pueblos más pequeños podrÍan verse afectados negativamente si las tasas de ocupación de verano se mantuvieran durante todo el año», asegura Aloña Garmendia, técnico de producto y competitividad turística de Tolosaldea Garatzen.

Teniendo en cuenta los recursos patrimoniales y naturales de forma sostenible, Tolosaldea busca una mejor integración en el sistema turÍstico de Euskadi y España, con el objetivo de desestacionalizar, desconcentrar y redistribuir la renta turÍstica.

En este sentido, y de acuerdo con estos objetivos, desde la agencia comarcal proponen un paquete de lo que llaman 'medidas correctoras'. La primera sería crear «un marco para fomentar la integración de la formación relacionada con el idioma y cuidar el paisaje lingüístico, promoviendo la colaboración entre Lehiberri, Tolosaldea Garazen, UEMA (asociación de municipios en euskera) y los ayuntamientos.

El organismo comarcal plantea, asimismo, la realización de un diagnóstico de la carga turÍstica de Tolosaldea, como prueba en puntos concretos, y pide que se diseñen campañas de sensibilización para fomentar el uso del euskera en empresas y establecimientos.

Por último, como medidas complementarias a implantar también en el diseño de las polísticas turísticas, los responsables de esta entidad comarcal pide que se estudie cómo hacer el seguimiento de los criterios lingüísticos en las licitaciones, y reclaman que se incluya el aprendizaje del euskera en las formaciones dirigidas a empresas o realizadas en empresas.