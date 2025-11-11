La FP en Tolosaldea bate su récord con 911 alumnos matriculados en el instituto

J. GOÑI tolosa. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutua acaba de iniciar el nuevo curso con un récord de estudiantes, lo que revela el empuje que la formación profesional sigue teniendo en nuestro entorno. El centro tolosarra alcanza esta temporada su cifra histórica más alta, con 911 estudiantes, al tiempo que refuerza «su compromiso con la FP dual, la sostenibilidad y la innovación», según explica el director, Jon Busto.

Estos datos corresponden al cierre del periodo extraordinario de matriculación, finales de octubre, y confirman el crecimiento sostenido que el instituto viene registrando en los últimos años.

El número total de estudiantes supone un aumento del 47% en los últimos cinco años (de 619 en 2021 a 911 este año). Este incremento se enmarca en la tendencia general de expansión de la Formación Profesional vasca, que este curso ofrece 65.710 plazas —2.920 más que el anterior— y cuenta con más de 50.900 estudiantes matriculados.

Tolosaldea LH seguirá impulsando proyectos innovadores con un enfoque sostenible, como el reciclaje de esparadrapo de pelotaris para producir papel, o la participación en Elkartenet – Aulas sin Fronteras, que fomenta la economíacircular mediante la reparación y donación de equipos informáticos a centros educativos de otrospaíses.

La colaboración con empresas seguirá siendo una seña de identidad. A través del modelo FP Dual, el alumnado combina formación en el aula con experiencia laboral, logrando su inserción profesional.