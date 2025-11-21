Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosala se ha consolidado en el liderato de la 3ªDivisión Vasca.

Tolosala sueña con el ascenso tras un brillante inicio de temporada

J. GOÑI

Tolosa.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20

Tolosala ganó 5-7 al Jarrilleros y se afianza en el liderato de la 3ªDivisión del fútbol sala. Fue un partido que empezó vibrante, 2-2 a los cuatro minutos de juego, con goles de Iker Gabarain e Iker López. Seguía el choque intenso: 2-3 con tanto de Lacunza y empate local en el minuto once. Sin tiempo para nada más, en la siguiente jugada llegaron dos goles para los tolosarras, materializados por Iker Lakunza e Iker Gabarain.

Antes del descanso, el equipo local anotó otros dos, igualando el partido por cuarta vez, en los minutos 14 y 17. La primera parte terminó con un 5-5. Impresionante.

En el descanso, Tolosala aplicó unos ajustes que derivaron en una defensa más sólida, y en el minuto 29 Iker López puso el 5-6. El equipo local sacó portero-jugador para intentar generar ocasiones, pero no logró marcar, y tras un robo, en el minuto 39, Beñat Irazustabarrena puso el 5-7 en el marcador. No hubo más goles y el partido finalizó con 5-7.

Mañana, a las 10.30, los tolosarras tendrán como rival al UFS Usansolo de Bizkaia. Un encuentro complicado que se disputará en un día y hora poco habituales gracias al conjunto local, pero Tolosala lo dará todo para sacar el partido adelante, sumar los tres puntos y mantener el liderato.

