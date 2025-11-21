Tolosala sueña con el ascenso tras un brillante inicio de temporada

J. GOÑI Tolosa. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Tolosala ganó 5-7 al Jarrilleros y se afianza en el liderato de la 3ªDivisión del fútbol sala. Fue un partido que empezó vibrante, 2-2 a los cuatro minutos de juego, con goles de Iker Gabarain e Iker López. Seguía el choque intenso: 2-3 con tanto de Lacunza y empate local en el minuto once. Sin tiempo para nada más, en la siguiente jugada llegaron dos goles para los tolosarras, materializados por Iker Lakunza e Iker Gabarain.

Antes del descanso, el equipo local anotó otros dos, igualando el partido por cuarta vez, en los minutos 14 y 17. La primera parte terminó con un 5-5. Impresionante.

En el descanso, Tolosala aplicó unos ajustes que derivaron en una defensa más sólida, y en el minuto 29 Iker López puso el 5-6. El equipo local sacó portero-jugador para intentar generar ocasiones, pero no logró marcar, y tras un robo, en el minuto 39, Beñat Irazustabarrena puso el 5-7 en el marcador. No hubo más goles y el partido finalizó con 5-7.

Mañana, a las 10.30, los tolosarras tendrán como rival al UFS Usansolo de Bizkaia. Un encuentro complicado que se disputará en un día y hora poco habituales gracias al conjunto local, pero Tolosala lo dará todo para sacar el partido adelante, sumar los tres puntos y mantener el liderato.