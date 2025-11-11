El Tolosala sigue en racha y vence al Eskoriatza en su primer duelo como líder (5-2)

K. I. Tolosa. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Suma y sigue para el Tolosala, que el pasado fin de semana derrotó por 5-2 al Eskoriatza en su primera defensa del liderato en su grupo de Tercera División Nacional. El encuentro prometía intensidad y ninguno de los dos equipos guardó sus ases. En el minuto 10 Iker López adelantó a los suyos, pero rápidamente los visitantes empataron, resultado con el que llegaron al descanso. Durante la segunda mitad ser resolvió el partido, con el Eskoriatza marcando el 1-2 y obligando al Tolosala a remontar para guardar los tres puntos. Así, Beñat Balerdi transformó un penalti en el minuto 32, Xabier Arranz le siguió con un gol a los pocos minutos e Iker Lacunza estableció el 4-2 tras un robo a falta de un minuto para el final. Iker López, con otro robo, se encargó de sentenciar el partido con el 5-2 definitivo.