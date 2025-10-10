Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Tolosala recibe esta tarde al Oiartzun, equipo recién ascendido

K. I.

Tolosa.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:11

Comenta

Esta tarde vuelve a tocar un derbi guipuzcoano para el Tolosala. Tras empatar a 1-1 en Belabieta con los vecinos ibartarras del Lauburu B, el equipo en Tercera División Nacional recibirá al Oiartzun a las 16.00 horas en el polideportivo Usabal. Los locales buscarán retener los tres puntos ante un rival a priori asequible, recién ascendido y que no sabe lo que es ganar en esta categoría.

La pasada jornada se saldó con el reparto de puntos en Ibarra. Aunque el Tolosala se adelantó pronto, en el minuto 6, con gol de Iker Lacunza, en la segunda mitad los piparreros lograron el empate al poco del regreso de vestuarios. Los tolosarras se mantienen invictos en la clasificación y vencer en Usabal daría más crédito a las buenas sensaciones.

