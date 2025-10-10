Tolosa renueva un Plan de Accesibilidad que estaba vigente desde hacía 20 años

Aunque la situación del municipio ha mejorado desde que se aprobó el último Plan de Movilidad, hace ya veinte años, Tolosa sigue contando con ... varias calles, parques, edificios, transportes e instalaciones públicas a las que personas con distintos tipos de movilidad reducida no pueden acceder de manera autónoma. El nuevo Plan de Accesibilidad, que acaba de aprobar el Pleno con carácter definitivo, es la herramienta para analizar todas esas situaciones y proponer las medidas necesarias para su superación.

El nuevo documento ha analizado pormenorizadamente la situación de calles, plazas y parques, como la anchura de las aceras, los pasos de peatones, las barreras arquitectónicas, la pendiente, o la idoneidad del mobiliario urbano. Y ha propuesto medidas concretas que se irán haciendo realidad en los próximos años. La idea es que tenga vigencia hasta el año 2037, cuando debería aprobarse otro plan ajustado a las necesidades que se detecten dentro de doce años.

Porcentaje de las escaleras, rampas, peldaños, barandillas y ascensores que no son accesibles Cerca del 60% de las plazas no tienen las dimensiones adecuadas. De 86 plazas para personas con movilidad reducida, 13 son accesibles.

Para establecer un orden se han utilizado criterios jerárquicos: en primer lugar, los itinerarios principales y secundarios, las zonas libres más utilizadas y los edificios en los que se concentran la mayoría de los sectores de la población (tercera edad y niños y niñas) que por su edad o situación pueden tener problemas de movilidad. De esta manera, se han acabado planteando actuaciones en itinerarios y edificaciones auxiliares, así como en el resto de espacios libres que requieren intervenciones.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las acciones que se plantean se llevarán a cabo conjuntamente con las reformas o reparaciones de calles y edificios y que dentro de estos presupuestos se incluirán las acciones de mejora de la accesibilidad. Es decir, otro de los objetivos principales de este plan es trasladar una visión transversal sobre la accesibilidad en los distintos proyectos.

El plan que se acaba de aprobar trata de hacer efectivo el derecho al acceso de todos y todas las tolosarras a los entornos físicos, productos y servicios de uso público, de manera libre y lo más autónoma posible.