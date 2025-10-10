Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La superación de las barreras arquitectónicas es uno de los objetivos del plan recién aprobado. Iñigo Royo

Tolosa

Tolosa renueva un Plan de Accesibilidad que estaba vigente desde hacía 20 años

Tras la aprobación por el Pleno, el municipio identifica acciones para la eliminación de barreras y mejorar la accesibilidad de calles y plazas

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12

Aunque la situación del municipio ha mejorado desde que se aprobó el último Plan de Movilidad, hace ya veinte años, Tolosa sigue contando con ... varias calles, parques, edificios, transportes e instalaciones públicas a las que personas con distintos tipos de movilidad reducida no pueden acceder de manera autónoma. El nuevo Plan de Accesibilidad, que acaba de aprobar el Pleno con carácter definitivo, es la herramienta para analizar todas esas situaciones y proponer las medidas necesarias para su superación.

