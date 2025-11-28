Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa CF y Orioko, dos equipos con necesidad de ganar, hoy en Mendibeltz

K. I.

Tolosa.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:45

El Tolosa CF en División de Honor Regional encadena su quinta jornada consecutiva sin ganar, y esta tarde a partir de las 17.00 horas en Mendibeltz espera que la mala racha se finalice en esta sexta jornada a costa del Orioko. Sumar de tres fuera en campo ajeno siempre es complicado, pero cuando el hambre aprieta toca sufrir y arriesgarse. Los de Josu Ibarbia son octavos con 16 puntos, mientras que los costeros son decimoquintos con 11.

Una buena y trabajada victoria quitaría el mal sabor de boca, para iniciar diciembre con la mirada renovada. El Tolosa CF ha sumado cuatro puntos de quince posibles, en empates contra Euskalduna (0-0), Mondragón (1-1), Amaikak Bat (1-1) y Anaitasuna (2-2), este siendo su resultado más reciente.

