Tolosa gritó contra la violencia machista

Tolosa no fue una excepción y lanzó, un 25N más, un grito contra la violencia machista que no cesa. En la manifestación convocada por ... la Asanblada Feminista, ayer por la tarde, se hizo un llamamiento explícito a «denunciar las estructuras que sustentan la violencia machista y las redes de complicidad». En la marcha del colectivo Itaia se censuró que en la calle predominen «la normalización, la desmovilización y la indiferencia» ante la lacra de la violencia machista.

El Ayuntamiento de Tolosa, por otro lado, quiso aprovechar esta jornada reivindicativa para dar un paso adelante tangible y resolutivo. En una declaración consensuada por todos los grupos políticos que conforman la corporación, el Consistorio asume la certidumbre de que, para poder construir un nuevo marco, «es necesario facilitar presupuestos y recursos técnicos».

El Ayuntamiento asegura ser consciente de que las políticas de igualdad con enfoque feminista «son imprescindibles para poder hacer frente a la violencia machista y, por tanto, es necesario dotar de recursos que den respuesta».

La marcha del Movimiento Feminista de Tolosaldea partió del Triángulo para denunciar las estructuras que sustentan discursos contrarios al feminismo. Cientos de personas desafiaron a la lluvia que, en el momento de arranque de la marcha, arreció de manera impresionante, con granizada incluida. El grupo de batukada feminista puso el punto de inicio, y tras pasar la manifestación por la Parte Vieja, le esperó nuevamente en el Triángulo.

La Asanblada Feminista denunció a quienes utilizan el feminismo y el discurso contra la violencia machista para difundir otros mensajes de odio, como el racismo. «La lucha del movimiento feminista tiene que ser antiracista», exclamaron sus portavoces.

El Ayuntamiento, por su parte, no quiere que el 25N se limite a una campaña de un día. Por eso tiene la intención de promover redes de apoyo en entornos de ocio, que conecten los servicios públicos con grupos, gremio de hostelería, asociaciones e iniciativas de ayuda mutua en el ámbito de la igualdad.