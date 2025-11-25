Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El grupo de batukada feminista esperó en el Triángulo la llegada de la manifestación convocada por la Asanblada Feminista, que desafió a las inclemencias del tiempo. GOÑI

Tolosa

Tolosa gritó contra la violencia machista

Manifestaciones bajo la lluvia, iluminación de edificios y declaración institucional en la jornada reivindicativa del 25N

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:47

Comenta

Tolosa no fue una excepción y lanzó, un 25N más, un grito contra la violencia machista que no cesa. En la manifestación convocada por ... la Asanblada Feminista, ayer por la tarde, se hizo un llamamiento explícito a «denunciar las estructuras que sustentan la violencia machista y las redes de complicidad». En la marcha del colectivo Itaia se censuró que en la calle predominen «la normalización, la desmovilización y la indiferencia» ante la lacra de la violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tolosa gritó contra la violencia machista

Tolosa gritó contra la violencia machista