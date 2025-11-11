El Tolosa CF femenino ya es líder

Kevin Iglesias Tolosa Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Si hay un equipo de dulce en el municipio ese es el Tolosa CF femenino, que tras el triunfo por 2-0 contra el Elorrio en el campo de Usabal son líderes en solitario. Garazi Alkain adelantó rápido a las urdiñas, y en el ecuador de la segunda parte Helene Arruebarrena se encargó de sentenciar el encuentro, tres puntos valiosísimos que confirman el buen hacer de las jugadoras y el cuerpo técnico liderado por Aritz Elorza.

Las tolosarras, a pesar del mal arranque con tablas contra el Arratia (1-1) y derrota ante el Athletic C (5-1), suman cinco partidos ganados y con 16 puntos son líderes con dos puntos de distancia con las de Lezama. Están en su mejor momento poco antes de que llegue el segundo parón de esta Tercera RFEF reducida en grupos de doce competidores, a falta de dos jornadas –contando el duelo de este sábado contra el Alavés B en Vitoria–. Antes de que diciembre se inicie tendrán descanso el fin de semana del 29-30, para después en el último mes del calendario disputen tres jornadas seguidas antes del parón navideño. La última jornada del año será el inicio de la segunda vuelta, por lo que finalizar este año líderes se antoja un reto posible de materializar.

Sin embargo, la mentalidad en el primer equipo femenino sigue en avanzar partido a partido. Como cuenta el entrenador urdiña, Aritz Elorza, «tenemos claro que pelear todos los partidos nos llevará donde queremos. Todavía es pronto porque solo llevamos siete jornadas, en mayo se verá. Ser líderes no es el objetivo, la vista está puesta en ser competitivas en cada enfrentamiento. Pero si llega a final de temporada, será bienvenido».

El equipo mantiene los pies en la tierra y el objetivo está en «pelear todos los partidos» para terminar arriba en mayo

Lo cierto es que detrás del éxito hay un gran trabajo de la plantilla. Elorza apunta a la buena sintonía existente en el vestuario, una «armonía» en la que las nuevas jugadoras, aquellas que han vuelto de regreso al organigrama tolosarra, se sienten como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran ido.

Otra clave está en la dedicación que tanto Aiheko Uria, coordinador de la sección femenina, como el propio Elorza llevan haciendo desde el final de la campaña anterior, en la que se pusieron el reto de subir el nivel del equipo y poner la mira en cotas más altas que ocupar puestos de media tabla. Por ahora los resultados están acompañando y a excepción del partido con las leonas, las tolosarras están compitiendo contra todos los rivales. Este sábado viajarán a Vitoria para medirse al Alavés B en la ciudad deportiva José Luis Compañón, a las 17.00 horas. Tocará defender el liderato con la misma garra.

Derrota 0-5 del masculino

La cruz esta pasada jornada está en la dura derrota por 0-5 que sufrió el primer equipo masculino frente al líder, el Real Unión B. Los iruneses fueron implacables y antes de consumarse los primeros 25 minutos ya marchaban con tres goles arriba. En la segunda mitad aumentaron la renta con dos goles más. Para más inri, fueron expulsados tanto el miembro del staff Gorka Pérez como el jugador de campo Iñigo Azurza, dejando al equipo con diez. Nada que vencer al Amaikak Bat el sábado en Errotazar no solucione.