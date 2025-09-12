Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El entrenador Alex Nogués durante el partido de Euskal Kopa contra el Hondarribia Bidasoa. JAVI ELOLA

Tolosa

El Tolosa Eskubaloia, a superar la falta de Iker Elola con victoria contra el Pulpo

Comienza este sábado en Usabal (16.00) el curso con la principal ausencia del central, fichado por Anaitasuna a primeros de este mes

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

Una sensación indeseable invade al Tolosa Eskubaloia de cara a este arranque de temporada. El entrenador urdiña, Alex Nogués, traslada la «incertidumbre» que vive ... la plantilla, que este sábado a las 16.00 horas se enfrentará en casa, en el polideportivo Usabal, al Labarra Nikol Pulpo. Hace escasos días, la salida del central y lateral izquierdo Iker Elola, fichado por Anaitasuna de División de Honor Plata, categoría superior a la Primera Nacional, ha «trastocado bastante» todo el trabajo de pretemporada. Cabe señalar que el tolosarra marcó 172 goles en veintinueve partidos, por lo que «habrá que ver cómo asimila» el equipo esta pérdida.

