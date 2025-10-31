El Tolosa Eskubaloia, a seguir su escalada mañana a costa del Egia Teila Fabrika

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Tres victorias consecutivas lleva ya el Tolosa Eskubaloia en esta Primera Nacional y los de Alex Nogués no quieren bajarse de la dinámica positiva en la que están inmersos. La escalada en la tabla es considerable, pues tras tres jornadas ganando son quintos con 8 puntos, un salto de siete puestos que evidencia la igualdad existente en el grupo vasco y navarro de esta categoría, además del buen momento de los urdiñas.

Mañana domingo, a las 12.00 horas en Usabal, recibirán al Egia Teila Fabrika del barrio donostiarra, equipo que se ubica justamente en esa duodécima plaza abandonada por los tolosarras, que cuentan con la misma cantidad de victorias, tres, pero cuatro derrotas en su haber. A tenor de la clasificación, un equipo irregular que querrá cortar su racha negativa y rascar puntos en su desplazamiento.

El Tolosa Eskubaloia no se lo pondrá fácil, después de volver henchidos de confianza tras vencer por 32-38 a Anaitasuna. Volvió a liderar el marcador de inicio y supo mantener la renta holgada, de más seis puntos, durante buena parte del enfrentamiento. La maquinaria tolosarra está engrasada y seguir acertados en ataque asegura las cómodas victorias.