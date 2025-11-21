Tolosa CF Eskubaloia ya es cuarto y hoy se enfrenta al colista

J. G. Tolosa. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Tolosa CF Eskubaloia da signos de mejora en las últimas jornadas. Tras la victori ante Trapaga (30-24), los urdiñas se han situado en una buena cuarta plaza. «Nos costó arrancar ante un equipo que venía mercado, y eso influyó en la intensidad y concentració, pero de camino al descanso, el partido estaba ya controlado», analiza el entrenador, Alex Nogués.

Tolosa CF Eskubaloia tuvo un inicio de liga flojo en los tres primeros partidos, pero poco a poco ha ido mejorando, se ha afianzado, y ahora se encuentra en un buen momento de forma y de juego.

Teniendo en cuenta todos los condicionantes, cabe pensar que ese cuarto puesto sería un buen objetivo para la temporada. «Aspirar a cotas mayores seria ilógico», admite el entrenador, pero también piensa en la tercera plaza «como objetivo mas ambicioso».

Tolosa Eskubaloia juega hoy en la cancha del colista Loyola (20.00). «Tenemos que ir mentalizados. Loyola ha merecido más puntos por juego. Será un partido complicado a nivel mental. No podemos confiarnos», subraya el míster.