Tolosa Eskubaloia, a consolidar en Tarazona el cuarto puesto

J. G.

Tolosa.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:48

Tolosa CF Eskubaloia parece tener claro que su objetivo esta temporada tiene que ser el cuarto puesto, porque el trío de cabeza: Zarautz, Romo y Eibar, se aleja a pasos agigantados. Teniendo en cuenta la baja de Elola al comienzo de temporada, ese cuarto puesto es más que un meritorio logro.

Los urdiñas están jugando mejor. Ganaron al Ereintza (32-29) con solvencia. «El equipo se ha recompuesto y está rindiendo a buen nivel y nos consolidamos en la zona alta», expone el entrenador Nogués. Mañana, sábado, el Tolosa CF juega en Tarazona ante un equipo veterano, con una defensa potente y con kilos y altura.

