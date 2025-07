El TAK-Oria, «satisfecho» con el inicio de la liga

La Liga Euskotren arrancó el pasado fin de semana con sorpresas, pero con una constante que todavía el TAK-Oria no ha conseguido romper. ... Donostia Arraun Lagunak se impuso tanto en Bilbao como en Sestao sobre sus rivales, en dos regatas en las que la atención estaba puesta en el bote entrenado por Ramón Erostarbe. La 'Zerkausia' debía cumplir con las altas expectativas depositadas, y lo hizo, a pesar de que los resultados puedan ser engañosos. Aficionados y expertos esperaban que la trainera estuviera en liza con la 'Lugañene' por la bandera, pero le tocó ser la espectadora de la batalla que tanto Orio como las donostiarras llevaron por la ría de Nervión. Terminó en cuarto y tercer lugar, respectivamente, que mejora lo obtenido en la pasada temporada, donde en ambas jornadas fue quinta.

En la primera regata, en la VII Bandera de Bilbao, el TAK-Oria fue cuarto (10:51.16) por detrás de una sorpresiva Zumaia (10:50.80), que en su vuelta a la liga principal de remo femenino, marcando el tercer mejor tiempo. Las tolosarras pasaron por la ciaboga en tercera posición (05:26.66), a poco menos de cinco segundos de diferencia respecto a las vigentes campeonas. No obstante, en el segundo largo no «acertaron» y cruzaron la meta con el séptimo mejor crono (05:24.49). La trainera bogó con Ane Mendizabal, Naroa Becerril, Jone Pastor, Olatz Lopez, Nerea Aguirrezabal, Maddi Urdapilleta, Irene Sierra, Ane Egües, Irati Larrañaga, Ane Zelaia, Itsaso Aizpurua, Naroa Leonet y Arene Portularrume, todas ellas patroneadas por Nerea Pérez.

Clasificación

1 Donostia Arraun Lagunak 16 ptos.

2 Orio 14 ptos.

3 TAK-Oria 11 ptos.

4 Zumaia 10 ptos.

5 Hibaika 9 ptos.

6 Astillero 5 ptos.

7 Donostiarra 4 ptos.

8 Hondarribia 3 ptos.

El domingo, en Sestao, las condiciones meteorológicas no fueron buenas para el remo, con viento y corrientes en la ría. La calle 3, asignada a Tolosaldea, tampoco fue favorable, y a pesar de ello llegaron a la ciaboga en tercera posición (06:03.21), con más de seis segundos de diferencia respecto a Orio. En el segundo largo, aguantaron bien e incluso «nos pusimos a cuatro segundos» de la cabeza de la regata, manteniendo la tercera plaza (10:56.36) y a más de siete segundos de diferencia respecto a Donostia Arraun Lagunak. En esta bandera repitieron sobre la 'Zerkausia', con Nerea Pérez volviendo a ejercer de patrona, Ane Mendizabal, Naroa Becerril, Itsaso Aizpurua, Olatz Lopez, Irene Sierra, Ane Egües, Irati Larrañaga, Ane Zelaia, Naroa Leonet y Arene Portularrume; mientras que Uxune Urkia, Ainhoa Tolosa y Haizea Saez completaron la tripulación.

Arraun Lagunak, Orio y TAK-Oria, que este fin de semana podrán mostrar su potencial en la mar, son los contendientes a la liga

Según traslada el entrenador del equipo con sede en Tolosa, Ramón Erostarbe, las sensaciones en ambas jornadas fueron muy positivas y las remeras terminaron satisfechas y contentas con su resultado. «Es una liga muy larga y hay once regatas que son en mar, donde no hay tanta diferencia en las calles y nos defendemos mucho mejor. Ahí entrará en juego la sabiduría y la remada que tenga cada uno», apunta Erostarbe. Con los 11 puntos obtenidos son terceras en este arranque de la Liga Euskotren, a tres puntos del segundo puesto, estrenado por Orio. Aunque lo que se esperaba de las campeonas de Euskadi era batallar desde el segundo puesto, el entrenador cree que «no hemos perdido tanto. Estamos terceras en liga ya, eso es positivo», sobre todo teniendo en cuenta que han bogado sobre aguas que «no son nuestro campo de regateo». «El segundo largo de Sestao fue muy bueno, no nos sacaron nada –sobre los dos segundos–. Está claro que Arraun Lagunak y Orio son dos botes muy fuertes. La liga estará entre las tres, va a haber mucha pelea. La que falle un poco tendrá que ver dónde se puede quedar», añade.

Este fin de semana, en Donostia y Zierbena, en igualdad de condiciones sobre el mar, el TAK-Oria podrá hacer gala de por qué es candidata a la lucha por la liga.