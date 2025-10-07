Seis posibles cambios a consulta para iniciar la renovación del servicio de OTA

¿Cuántos minutos dedica a buscar un espacio de aparcamiento? ¿Es de los que no puede dejar su vehículo a escasos metros de su portal ... al tratarse de un espacio rotatorio? Las razones detrás de esta situación cada vez más creciente están recogidas en el Diagnóstico Integral de Aparcamientos, que próximamente el Ayuntamiento dará a conocer sus conclusiones y posibles alternativas. Sin embargo, ha adelantado una de las medidas para paliar el problema del aparcamiento, que será la revisión de la ordenanza reguladora del servicio de OTA.

Por ello, ha abierto a consulta pública, hasta el próximo martes, día 14, con la que espera recabar opiniones de los usuarios y ciudadanos. Para ello ha presentado seis problemas recogidos en este documento y seis soluciones para mejorar la normativa actual. El objetivo es doble: «adecuar el servicio de OTA a las nuevaas necesidades, y regular los tiempos de estacionamiento y las zonas de superficie de la fomra más equilibrada y optimizada posible, para paliar los problemas de aparcamiento», informan fuentes municipales.

Es el número actual de tarjetas OTA para residentes, superior a las 1 572 plazas en superficie de las zonas OTA (a excepción del sector marrón, de pago para todos). Además, hay más de 500 vecinos con viñeta OTA siendo poseedores o en alquiler de una plaza de garaje.

Quienes quieran participar, ya sea emitiendo su opinión acerca de las propuestas o plantear unas nuevas, puede hacerlo de forma presencial en Udate –se recomienda cita previa– en el horario habitual, desde el registro electrónico, siguiendo los pasos marcados, por correo certificado al Ayuntamiento o en cualquier oficina de registro de la administración pública (Código SIR: L01200718).

Problemas y modificaciones

El Diagnóstico Integral de Aparcamientos se ha centrado en dos puntos. Por un lado, analizar la oferta de aparcamientos de cada zona para ver las posibilidades de optimizar al máximo dicha oferta; y por otro, analizar las posibles ubicaciones para delimitar o construir nuevos aparcamientos, así como sus posibles características económicas, jurídicas y urbanísticas.

Los seis problemas identificados tratan el número de viñetas OTA, las zonas no reguladas, el uso de cada una, los vecinos de fuera del casco urbano y los profesionales y comerciantes con vehículo para su actividad.

Dado el elevado número de viñetas OTA para residentes, que alcanza los 2.901 con 1.572 plazas en superficie –se excluye la zona marrón, en la que residentes y foráneos deben pagar–, y que existen más de 500 personas que poseen esta tarjeta y que además son titulares o concesionarias de una plaza de garaje en la localidad, se plantea modificar los requisitos para ser titular de este derecho. Así, el Ayuntamiento propone que quien posea un garaje o aparcamiento privado en propiedad o alquilado, no pueda obtenerlo. En caso de ser arrendador, se deberá presentar el contrato de alquiler para obtener la autorización.

Zonas como Iurre, Paper kalea o Araba etorbidea, donde no hay una delimitación de OTA y supone un problema para los vecinos, se propone que se generen nuevas zonas de aparcamiento regulado. Y para los vecinos de barrios rurales, que tienen dificultades para aparcar al no tener viñeta, se les plantea la posibilidad de un permiso especial para residentes, para que puedan estacionar sus vehículos en las zonas 3, 4 y 5.

Las otras dos propuestas van con las actividades de profesionales y comerciantes. Se formula una tarifa especial para vehículos de gremios, al carecer de regulación, y una autorización de residente para aquellas personas que tengan un comercio en Tolosa pero no estén empadronados en el municipio, siempre que utilicen vehículo para su actividad.

11.236 plazas, 9.516 turismos

La población de Tolosa ha crecido un 6,1% desde 2014, pero el Diagnóstico Integral de Aparcamientos arroja un crecimiento mayor en el número de conductores y coches, del 7,5% y del 15,2%, respectivamente. Además, hay 9.516 turismos censaFi dos. La localidad cuenta con 11.236 plazas de aparcamiento: 359 público subterráneo; 6.216 plazas de garaje de uso privado; 1.714 reguladas por OTA frente a 2.857 que no lo son, y 90 plazas destinadas a personas con movilidad reducida (PMR).

Reparando a las zonas, el casco histórico, que corresponde a la zona 1, tiene un balance negativo alarmante reparando a los datos de aparcamientos recogidos por las noches. El análisis muestra que hacen falta 163 plazas de estacionamiento más para cubrir el número de vehículos censados en este punto. Por tanto, otras calles de Tolosa sufren este desajuste. Mismo caso para el Ensanche, zona 2, pero no tan acusado.

Por ello, esta aumentativa situación preocupa en el Ayuntamiento y se busca atajar adoptando nuevas medidas, ya sea modificando la ordenanza para hacer un mejor aprovechamiento de los espacios o creando nuevos puntos de aparcamiento. Próximamente se podrá conocer más acerca de las acciones que se tomarán.