Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un parquímetro en el cruce entre Gudari kalea y Foruen Etorbidea, medio para obtener el ticket OTA. K. I.

Tolosa

Seis posibles cambios a consulta para iniciar la renovación del servicio de OTA

Los ciudadanos pueden hacer sus aportaciones hasta el martes, día 14, previo a que se comience con la renovación de la ordenanza

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

Comenta

¿Cuántos minutos dedica a buscar un espacio de aparcamiento? ¿Es de los que no puede dejar su vehículo a escasos metros de su portal ... al tratarse de un espacio rotatorio? Las razones detrás de esta situación cada vez más creciente están recogidas en el Diagnóstico Integral de Aparcamientos, que próximamente el Ayuntamiento dará a conocer sus conclusiones y posibles alternativas. Sin embargo, ha adelantado una de las medidas para paliar el problema del aparcamiento, que será la revisión de la ordenanza reguladora del servicio de OTA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Seis posibles cambios a consulta para iniciar la renovación del servicio de OTA

Seis posibles cambios a consulta para iniciar la renovación del servicio de OTA