Instalación de un panel solar, una de las vías de obtención de energía verde. L. M. C.

Tolosa

Seis nuevas sesiones para ahondar en la creación de una comunidad energética

El Ayuntamiento organiza citas de apoyo con la colaboración de las cooperativas Goiener y Farapi, siendo la primera el próximo martes

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:29

Sigue adelante el proyecto de la comunidad energética local en Tolosa. Tras las charlas llevadas a cabo de la mano de la Oficina para ... la Transformación Energética, del departamento de Sostenibilidad de la Diputación, entre abril y junio, se ha constatado el interés que han suscitado, y por ello el Ayuntamiento ofrecerá seis nuevas sesiones para que los interesados en aprovecharse de la energía verde generada en comunidad puedan definir su modelo de gestión y creación de la sociedad.

