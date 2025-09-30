Seis nuevas sesiones para ahondar en la creación de una comunidad energética

Sigue adelante el proyecto de la comunidad energética local en Tolosa. Tras las charlas llevadas a cabo de la mano de la Oficina para ... la Transformación Energética, del departamento de Sostenibilidad de la Diputación, entre abril y junio, se ha constatado el interés que han suscitado, y por ello el Ayuntamiento ofrecerá seis nuevas sesiones para que los interesados en aprovecharse de la energía verde generada en comunidad puedan definir su modelo de gestión y creación de la sociedad.

Para ello, el Consistorio contará con la colaboración de las cooperativas Goiener y Farapi, que durante estas nuevas sesiones abiertas encaminarán a los presentes hacia la propia creación de una comunidad energética local, basándose en la participación del público. Trabajarán sobre cómo abordar el modelo comunitario de la comunidad energética, además de contar con asesoramiento para la creación de la comunidad, desde estructuras asociativas, formas jurídicas, trámites a realizar, proyectos posibles, ejemplos cercanos, etc.

La primera sesión se realizará el próximo martes, día 7, a las 18.00 horas en el salón de actos de la casa de cultura. Las fechas y horas de las siguientes citas no se han establecido, pues para primar la participación y colaboración de todos los interesados, será a través de los presentes en esta convocatoria y quieran continuar con el proyecto los que fijen cuándo les conviene.

Las próximas reuniones, para definir el modelo de gestión y crear la comunidad, se fijarán entre los asistentes

Sin embargo, quienes no puedan acudir pero deseen forma parte podrán seguir todo el proceso a través de la plataforma web municipal destinada a la participación ciudadana, erabaki.tolosa.eus. Para más información pueden escribir a ingurugiro@tolosa.eus.

Continuidad al proceso

El objetivo del Ayuntamiento, que valoró positivamente las cinco conferencias y debates ofrecidos antes del verano, con una media de asistencia de entre 20 y 30 personas, es dar continuidad al proceso, consistente en la creación de una cooperativa energética. Tras la concienciación a la ciudadanía, formada por comercios, hogares, empresas, asociaciones e instituciones, el siguiente paso será constituir la asociación de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro que creen, gestionen y consuman energía verde obtenida a través de renovables, como paneles solares o biomasa. De esta manera, el autoconsumo y la eficiencia energética serán los principales rasgos, siendo decisión de la comunidad todo el proceso, incluso qué hacer con la energía producida que no se aproveche en el momento, pudiendo almacenarse o venderse a la red eléctrica.

Por tanto, el beneficio tanto medioambiental como económico es significativo, que puede deducirse un ahorro entre el 25 y el 30% en la factura anual de la luz, consumiendo una energía más cercana, sostenible y respetuosa con la naturaleza. Además, se evitan intermediarios al reducir la dependencia de empresas energéticas o fuentes externas, que pueden ser de energía fósil.

Sin embargo, cabe recordar que para la puesta a punto de este modelo comunitario hará falta inversión, desde la adquisición de, por ejemplo, paneles solares hasta la instalación de las mismas en los espacios a determinar. A pesar de que es un desembolso que con los años se amortiza –se estima que ronda entre los tres y los seis años–, y que puede reducirse gracias a las subvenciones, todo dependerá del número de miembros e instalaciones a realizar.

Tolosa es un municipio extenso con numerosas cubiertas de dependencia municipal que permiten generar una red fuerte. Abastecerse con energía verde es el reto de futuro, y el interés en la localidad es alto, por lo que la sensación es de que en unos años será una realidad.