Santander, destino mañana por la tarde para el Iruki Take en su segunda jornada

K. I.

Tolosa.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:11

El Iruki Take viajará mañana domingo a Santander para medirse al Cantbasket, rival «muy complicado» y que a pesar de no contar con «plantilla muy larga, siempre cuenta con fichajes de renombre. Sus jugadores juegan muchos minutos, pero tienen mucha calidad». El encuentro será a las 18.00 horas en el polideportivo Uco Lastra.

Los duelos en esta categoría de Tercera FEB son siempre difíciles, pero los pupilos de Goar Artetxe han comenzado la temporada con la satisfacción de los primeros dos puntos, cosechados en casa frente al Óbila (72-69). El equipo tendrá la ventaja de contar con una plantilla más extensa que le permitirá imprimir un ritmo mayor sobre la cancha. Sin embargo, los santanderinos han arrancado la liga con derrota lejos de su campo, por 97-88 frente a Blendio. Los tolosarras tendrán que «dar lo mejor de nosotros mismos» para mantenerse en la senda de la victoria.

