El 3ª RFEF femenino recibe a la Real mañana y el Honor Regional el sábado al Mutriku

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Mañana, viernes, Usabal acoge un partidazo de fútbol femenino correspondiente a la categoría 3ª RFEF entre el Tolosa CF y la Real Sociedad (19.45). Todo un derbi guipuzcoano, que las urdiñas aprovecharán para resarcirse de las dos últimas derrotas, ante Alavés y Bilbao.

Aritz Elorza, entrenador tolosarra, es consciente de que su equipo tendrá enfrente a un rival «lleno de excelentes jugadoras» y que tiene muy identifcado el modelo de juego. «Intentaremos llevar el dominio para evitar que se hagan poseedoras del balón», cuenta el míster.

El División de Honor Regional masculino sigue con su mala racha. Lleva seis partidos seguidos sin ganar, en los que ha sumado cuatro puntos en sendos empates. Es cierto que ha merecido más, como ante el Anaitasuna o el Amaikak, pero el equipo necesita ahora mismo un chute de energía para empezar a escalar posiciones. Está a solo cinco puntos del cuarto clasificado, cierto, pero también a tres de la zona baja.

Este sábado, ante el Mutriku, en partido mañanero (11.30), no puede fallar en casa ante un rival aún más necesitado. «No podemos perdonar porque ellos saldrán a muerte», asegura el entrenador, Josu Ibarbia, para quien su equipo ha perdido «el control en el medio campo» en los últimos partidos.

«Tenemos que ser más ordenados como bloque y más fuertes en los duelos», expone el míster, todavía dolido por el mal encuentro de la última jornada ante el Orioko, que goleó al conjunto urdiña (3-0).