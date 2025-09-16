Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de sociedades gastronómicas y entidades deportivas participantes con los concejales Aitzol Gartzia y Josune Sanz. K. I.

Tolosa

La regata de bateles intersociedades regresa este sábado al río Oria

Diez embarcaciones de sociedades culturales, gastronómicas y deportivas estarán en liza para ondear la I Bandera del Tinglado

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

Diferente fin, pero mismo espíritu. Seis años después de la celebración de la última regata solidaria, el río Oria vuelve a acoger una competición ... amistosa intersociedades, aunque esta vez sin la recaudación de donaciones para una causa. Será este sábado a las 11.00 horas desde el Tinglado y el ambiente festivo está asegurado con la participación de Lasko Txaranga, que promete «convertir el día en una fiesta», como aseguró la concejala de Comunidad y Gobernanza, Josune Sanz, en la presentación de este evento.

