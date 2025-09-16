La regata de bateles intersociedades regresa este sábado al río Oria

Diferente fin, pero mismo espíritu. Seis años después de la celebración de la última regata solidaria, el río Oria vuelve a acoger una competición ... amistosa intersociedades, aunque esta vez sin la recaudación de donaciones para una causa. Será este sábado a las 11.00 horas desde el Tinglado y el ambiente festivo está asegurado con la participación de Lasko Txaranga, que promete «convertir el día en una fiesta», como aseguró la concejala de Comunidad y Gobernanza, Josune Sanz, en la presentación de este evento.

Será una disputa entre bateles, diez en total, con sociedades gastronómicas –Aiz Orratz-Veleta, Batasuna, Emendek, Gure Txokoa, Lizardi, San Esteban y Txinparta–, y entidades deportivas –Enroke Xake Kluba– y culturales –Udaberri Dantza Taldea–, además del bote con representación del Ayuntamiento. El objetivo estará en obtener el mejor tiempo en las diez tandas, en la que las embarcaciones bogarán contra un rival fijo e intercambiando las calles. Las dos que mejor crono marquen disputarán la final, con la ganadora de la última prueba obteniendo la I Bandera del Tinglado.

Desde las 11.00 horas se podrán ver las siguientes tandas: en la primera, Gure Txokoa-Ayuntamiento; segunda, San Esteban-Enroke; tercera, Lizardi-Batasuna; cuarta, Aiz Orratz-Txinparta; y quinta, Emendek-Udaberri. De la sexta a la décima, el orden será inverso. Tras estas tandas se decidirán los botes finalistas.

Se retoma la prueba popular tras seis años de parón, y visto el interés suscitado, puede volver a ser un fijo en el calendario

Sin embargo, y como apuntó Josune Sanz, el resultado o quién se lleve la bandera a su sede será lo de menos. «El objetivo de la regata no es la competición, sino fomentar el conocimiento mutuo y entretejer a las sociedades participantes. Los resultados quedarán en un segundo plano», explicó. Tras las pruebas, habrá una comida popular y ambiente festivo gracias a Lasko Txaranga.

Retomar las regatas

Como indicó la concejala, la voluntad del Ayuntamiento durante un tiempo estaba en recuperar la antigua regata de bateles de las fiestas patronales y, teniendo la posibilidad de reorganizar la regata de septiembre, hizo un llamamiento especial a las sociedades para que la simbólica séptima edición de la competición de bateles regrese a las aguas del río Oria. La invitación fue aceptada por las sociedades que hace más de una década establecieron el evento solidario.

Esta I Bandera del Tinglado no podría llevarse a cabo sin la «indispensable ayuda del TAK-Oria en la organización del evento y cesión de material», que desde el Consistorio se ha querido aplaudir la temporada realizada con dos segundos puestos tanto en liga como en la Bandera de la Concha, lo que convertirá la cita del sábado en una ocasión para «ensalzar también la trayectoria del club».

Al contar solo con diez bateles y ante la rápida respuesta de las sociedades, se cubrieron las plazas e incluso se han superado. Como comentó la concejala de Comunidad y Gobernanza, «si más adelante, tras la reunión de valoración, se constata que se ha generado el ambiente propicio con las regatas, se valorará la posibilidad junto al TAK-Oria de ampliar la participación en futuras ediciones a otras sociedades y entidades».

Por tanto, si el pueblo acompaña desde los aledaños al Tinglado y la competición es sana, puede que esta rivalidad intersociedades de bateles vuelva a ser un fijo en el calendario. La apuesta es segura y hay motivos para pensar en su continuidad, como una regata que alargue un poco más la presencia del remo tras la Bandera de la Concha.