Regalos lácteos

La lluvia y el ambiente otoñal marcaron el ritmo los primeros momentos de la mañana de mercado de ayer en Tolosa. La lista de actividades era muy amplia, Esneki atrajo a multitud de pastores y productores de quesos de toda Euskadi,

La clientela pasó por las carpas del Triángulo desde primera hora, y desde luego se encontraron con una posibilidad de elegir realmente abrumadora. Resulta chocante comprobar la gran variedad de quesos que se producen en Euskadi y la pasión, sin excepción de todos y cada uno de los productores presentes ayer en los puestos. Vimos quesos de Gipuzkoa, de Bizkaia, de Araba, de Nafarroa y de Lapurdi, cada uno de ellos con un carácter distinto, y abarcaron desde quesos clásicos de larga curación, hasta quesos frescos, mozarellas, requesones o lácteos delicados de distinto tipo. Queso de Idiazabal 'mendikoa', 'behekoa', 'ketua', en distintos grados de curación; quesos de ovejas Assaf, con una producción constante y calidad mantenida a lo largo del año, quesos blandos con distintas bacterias y procesos y aspectos de todo tipo. Había maridajes con trufa, con pimiento, con cenizas seleccionadas, con higo,..

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Tromp muertos 26

Gibelurdina 30

Sendelurela 28

Ziza hori 26 28

Hongo 30 40

Hongos emb 8,5

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Níspero 3

Membrillo 3

Matxakanas 8

Errezil 2 5

Avellana 4 5

Jumbo sagarra 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sagarra 1,5 4

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate inv 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 5

Patata nueva 5

Vaina morada 8 2

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia pinta 14

Alubia Tolosa 18

Alubia 15 18

Guindillas Ibarra 12 14

Tomate camp lib. 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 10

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Otros

Huevos 4,5 5

Dulce membr 3 3,5

Destacó también la excelente presencia de los postres lácteos que ofreció Mahala en su puesto, esta vez en la carpa del Triángulo. Tartas de queso, bizcochos, flanes, natillas, yogures y quesos, muchos quesos, de vaca esta vez.

La oferta del Zerkausi no le fue a la zaga a la de Esneki, y pudimos ver mucho producto y de gran calidad. Ya son varios los puestos que ofrecen alubia de Tolosa nueva. En pocha o en grano, aun fresco y relativamente blando; de ese que deriva en un plato de legumbre delicado, caldoso y fino, suave al paladar. Hubo también hortalizas de invierno que comienzan ya a marcar su carácter. Coliflores, coles de gran calibre en la mesa de Izagirre, zanahorias de récord y puerros de gran calibre y calidad, que parece van a acompañarnos a lo largo del otoño. La lista de micológicas fue ayer mejor que en semanas pasadas, y son muchos los aficionados y expertos que comienzan a mirar al cielo y a los bosques con esperanza. La esperanza la ponen las lluvias de estos días pasados, que seguro que van a dar un impulso a la producción en los bosques. Veremos. Ayer, hongo local, ziza horis, senderuelas, angula de monte y trompeta de muertos.

Destaca también la excelente y amplia oferta de los apicultores de nuestra zona. Son varios los puestos de jóvenes que afrontan la temporada con optimismo, y cada semana, nos sorprenden con productos nuevos. Ayer, el Kombucha que ofrecían los jóvenes de Balerdipeko erleak sorprendió a muchos.