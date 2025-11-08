Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oferta micológica. ALBERDI

Regalos lácteos

Quesos, lácteos y setas compartieron protagonismo en una mañana de mercado otoñal

PABLO ALBERDI

tolosa.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18

La lluvia y el ambiente otoñal marcaron el ritmo los primeros momentos de la mañana de mercado de ayer en Tolosa. La lista de actividades era muy amplia, Esneki atrajo a multitud de pastores y productores de quesos de toda Euskadi,

La clientela pasó por las carpas del Triángulo desde primera hora, y desde luego se encontraron con una posibilidad de elegir realmente abrumadora. Resulta chocante comprobar la gran variedad de quesos que se producen en Euskadi y la pasión, sin excepción de todos y cada uno de los productores presentes ayer en los puestos. Vimos quesos de Gipuzkoa, de Bizkaia, de Araba, de Nafarroa y de Lapurdi, cada uno de ellos con un carácter distinto, y abarcaron desde quesos clásicos de larga curación, hasta quesos frescos, mozarellas, requesones o lácteos delicados de distinto tipo. Queso de Idiazabal 'mendikoa', 'behekoa', 'ketua', en distintos grados de curación; quesos de ovejas Assaf, con una producción constante y calidad mantenida a lo largo del año, quesos blandos con distintas bacterias y procesos y aspectos de todo tipo. Había maridajes con trufa, con pimiento, con cenizas seleccionadas, con higo,..

  • Productos del país

  • Mín. Máx.

  • Micológicos

  • Tromp muertos 26

  • Gibelurdina 30

  • Sendelurela 28

  • Ziza hori 26 28

  • Hongo 30 40

  • Hongos emb 8,5

  • Quesos

  • Nuevo 19 22

  • Oveja 18 25

  • Cabra 17 27

  • Requesón 16

  • Fresco 17 18

  • Vaca 10 12

  • Mezcla 10 18

  • Frutas

  • Níspero 3

  • Membrillo 3

  • Matxakanas 8

  • Errezil 2 5

  • Avellana 4 5

  • Jumbo sagarra 1,5 3

  • Pera 3

  • Higo morado 4

  • Pelestrina 1,5 4

  • Star sagarra 1,5 4

  • Nueces 4 6

  • Hortalizas (kilo)

  • Acelga 2 4

  • Calabacín 2 3

  • Cebolleta 1,5 2

  • Patata 2 3

  • Cebolla 1 2

  • Tomate inv 4,5 6

  • Zanahoria 1 2

  • Calabaza 1,5 4

  • Cebolla roja 5

  • Patata nueva 5

  • Vaina morada 8 2

  • Vaina plana 6 8

  • Baba txiki 7 10

  • Baba beltza 7,5

  • Cayena 12

  • Alubia pinta 14

  • Alubia Tolosa 18

  • Alubia 15 18

  • Guindillas Ibarra 12 14

  • Tomate camp lib. 6 8

  • Pocha blanca 8 15

  • Padrón 10

  • Hortalizas (manojo)

  • Cebolla 1 3

  • Zanahoria 1 4

  • Ajos frescos 2 3

  • Remolacha 1,5 2

  • Borraja 2

  • Puerros 2 4

  • Acelgas 1 3

  • Otros

  • Huevos 4,5 5

  • Dulce membr 3 3,5

Destacó también la excelente presencia de los postres lácteos que ofreció Mahala en su puesto, esta vez en la carpa del Triángulo. Tartas de queso, bizcochos, flanes, natillas, yogures y quesos, muchos quesos, de vaca esta vez.

La oferta del Zerkausi no le fue a la zaga a la de Esneki, y pudimos ver mucho producto y de gran calidad. Ya son varios los puestos que ofrecen alubia de Tolosa nueva. En pocha o en grano, aun fresco y relativamente blando; de ese que deriva en un plato de legumbre delicado, caldoso y fino, suave al paladar. Hubo también hortalizas de invierno que comienzan ya a marcar su carácter. Coliflores, coles de gran calibre en la mesa de Izagirre, zanahorias de récord y puerros de gran calibre y calidad, que parece van a acompañarnos a lo largo del otoño. La lista de micológicas fue ayer mejor que en semanas pasadas, y son muchos los aficionados y expertos que comienzan a mirar al cielo y a los bosques con esperanza. La esperanza la ponen las lluvias de estos días pasados, que seguro que van a dar un impulso a la producción en los bosques. Veremos. Ayer, hongo local, ziza horis, senderuelas, angula de monte y trompeta de muertos.

Destaca también la excelente y amplia oferta de los apicultores de nuestra zona. Son varios los puestos de jóvenes que afrontan la temporada con optimismo, y cada semana, nos sorprenden con productos nuevos. Ayer, el Kombucha que ofrecían los jóvenes de Balerdipeko erleak sorprendió a muchos.

