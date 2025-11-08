Regalos lácteos
Quesos, lácteos y setas compartieron protagonismo en una mañana de mercado otoñal
PABLO ALBERDI
tolosa.
Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18
La lluvia y el ambiente otoñal marcaron el ritmo los primeros momentos de la mañana de mercado de ayer en Tolosa. La lista de actividades era muy amplia, Esneki atrajo a multitud de pastores y productores de quesos de toda Euskadi,
La clientela pasó por las carpas del Triángulo desde primera hora, y desde luego se encontraron con una posibilidad de elegir realmente abrumadora. Resulta chocante comprobar la gran variedad de quesos que se producen en Euskadi y la pasión, sin excepción de todos y cada uno de los productores presentes ayer en los puestos. Vimos quesos de Gipuzkoa, de Bizkaia, de Araba, de Nafarroa y de Lapurdi, cada uno de ellos con un carácter distinto, y abarcaron desde quesos clásicos de larga curación, hasta quesos frescos, mozarellas, requesones o lácteos delicados de distinto tipo. Queso de Idiazabal 'mendikoa', 'behekoa', 'ketua', en distintos grados de curación; quesos de ovejas Assaf, con una producción constante y calidad mantenida a lo largo del año, quesos blandos con distintas bacterias y procesos y aspectos de todo tipo. Había maridajes con trufa, con pimiento, con cenizas seleccionadas, con higo,..
-
Productos del país
-
Mín. Máx.
-
Micológicos
-
Tromp muertos 26
-
Gibelurdina 30
-
Sendelurela 28
-
Ziza hori 26 28
-
Hongo 30 40
-
Hongos emb 8,5
-
Quesos
-
Nuevo 19 22
-
Oveja 18 25
-
Cabra 17 27
-
Requesón 16
-
Fresco 17 18
-
Vaca 10 12
-
Mezcla 10 18
-
Frutas
-
Níspero 3
-
Membrillo 3
-
Matxakanas 8
-
Errezil 2 5
-
Avellana 4 5
-
Jumbo sagarra 1,5 3
-
Pera 3
-
Higo morado 4
-
Pelestrina 1,5 4
-
Star sagarra 1,5 4
-
Nueces 4 6
-
Hortalizas (kilo)
-
Acelga 2 4
-
Calabacín 2 3
-
Cebolleta 1,5 2
-
Patata 2 3
-
Cebolla 1 2
-
Tomate inv 4,5 6
-
Zanahoria 1 2
-
Calabaza 1,5 4
-
Cebolla roja 5
-
Patata nueva 5
-
Vaina morada 8 2
-
Vaina plana 6 8
-
Baba txiki 7 10
-
Baba beltza 7,5
-
Cayena 12
-
Alubia pinta 14
-
Alubia Tolosa 18
-
Alubia 15 18
-
Guindillas Ibarra 12 14
-
Tomate camp lib. 6 8
-
Pocha blanca 8 15
-
Padrón 10
-
Hortalizas (manojo)
-
Cebolla 1 3
-
Zanahoria 1 4
-
Ajos frescos 2 3
-
Remolacha 1,5 2
-
Borraja 2
-
Puerros 2 4
-
Acelgas 1 3
-
Otros
-
Huevos 4,5 5
-
Dulce membr 3 3,5
Destacó también la excelente presencia de los postres lácteos que ofreció Mahala en su puesto, esta vez en la carpa del Triángulo. Tartas de queso, bizcochos, flanes, natillas, yogures y quesos, muchos quesos, de vaca esta vez.
La oferta del Zerkausi no le fue a la zaga a la de Esneki, y pudimos ver mucho producto y de gran calidad. Ya son varios los puestos que ofrecen alubia de Tolosa nueva. En pocha o en grano, aun fresco y relativamente blando; de ese que deriva en un plato de legumbre delicado, caldoso y fino, suave al paladar. Hubo también hortalizas de invierno que comienzan ya a marcar su carácter. Coliflores, coles de gran calibre en la mesa de Izagirre, zanahorias de récord y puerros de gran calibre y calidad, que parece van a acompañarnos a lo largo del otoño. La lista de micológicas fue ayer mejor que en semanas pasadas, y son muchos los aficionados y expertos que comienzan a mirar al cielo y a los bosques con esperanza. La esperanza la ponen las lluvias de estos días pasados, que seguro que van a dar un impulso a la producción en los bosques. Veremos. Ayer, hongo local, ziza horis, senderuelas, angula de monte y trompeta de muertos.
Destaca también la excelente y amplia oferta de los apicultores de nuestra zona. Son varios los puestos de jóvenes que afrontan la temporada con optimismo, y cada semana, nos sorprenden con productos nuevos. Ayer, el Kombucha que ofrecían los jóvenes de Balerdipeko erleak sorprendió a muchos.