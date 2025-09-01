Quince años del voley más popular

Empezó siendo un modesto torneo para animar la recta final del verano en Tolosa y, quince años después, se ha convertido en un fenónemo ... social y deportivo, además de erigirse en la 'punta de lanza' del auge que ha adquirido el deporte del voley en la población.

Hoy, martes, arranca en la plaza Euskal Herria -cada año van rotándose las plazas del municipio-, el XV Torneo de Voley Playa. De martes a viernes, en forma de liguilla, jugarán 27 equipos mixtos, representando a establecimientos hosteleros y comerciales. En total habrá unos 180 participantes, de los cuales 121 son hombres y 60 mujeres.

El número de personas que practican el voley en Tolosa en alguno de los 15 equipos, entre alevines y senior, que tiene el club Tolobolei, club organizador del torneo de voley playa que arranca hoy en la plaza Euskal Herria Y hay 80 jóvenes en lista de espera.

Tras la disputa de los partidos de la liguilla, se confeccionará una clasificación, y el sábado, 6 de septiembre, comenzaránlas eliminatorias finales. Los partidos se iniciarán a las 16.30 horas y se prolongarán hasta las 23.00 horas, y el viernes hasta las 24.00 horas. El sábado, las eliminatorias comenzarán a las 9.30 horas, y se espera que la final arranque en torno a las 20.00.

Con motivo del XV aniversario, y para darle un cariz más popular a esta edición, la organización ha organizado una noche temática el viernes, bajo el lema 'Brasil'. Habrá música y disfraces. También se realizarán sorteos a lo largo de la semana. Varios bares han ofrecido regalos para sortear, y durante la semana se podrán adquirir boletos en la txosna, y se realizarán sorteos a lo largo de las tardes. El sábado, antes de la final, habrá espacio para que los niños puedan practicar.

El club Tolobolei, creado en 2015, asumió la organización del evento, que en sus primeros años habían impulsado los hosteleros. Tolobolei ha hecho una labor increíble en el impulso de este deporte. En este momento, cuenta con cuatro equipos alevines, dos infantiles femeninos y un infantil masculino; tres equipos cadetes femeninos y un equipo cadete masculino; dos equipos juveniles femeninos y un equipo senior masculino. El senior femenino jugará liga vasca, contra equipos de Gipuzkoa, Álava, Vizcaya, Navarra y la Rioja.

El club cuenta en total con 220 participantes. 40 chicos y 180 chicas, y en lista de espera tiene a 80 personas.

El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, que ha solido participar en este torneo, tuvo palabras de elogio durante la presentación del campeonato. «Hay que destacar lo que ha supuesto el campeonato de voleibol en Tolosa. A veces se queda oculto, pero se junta gente de todas las edades, gente de diferentes orígenes, chicas y chicos juntos, y yo creo que transmite valores muy importantes».

El campeonato es un evento popular, que anima a las cuadrillasy fomenta el buen ambiente, pero también cuenta con un muy buen nivel deportivo, teniendo en cuenta que muchos de los participantes entrenan en el Ferial de forma asidua durante todo el año. El torneo, que simbólicamente despide el verano, garantiza un ambiente sano de fiestas, sobre todo el último día, el sábado, que ya se ha convertido en un día grande en Tolosa.