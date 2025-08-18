«Quedan dos regatas e intentaremos luchar por lograr el subcampeonato»

La temporada de la trainera del TAK-Oria de Tolosaldea está resultando excepcional. A falta de dos jornadas para que termine la liga Eusko ... Tren, las de Ramon Erostarbe tienen posibilidad de luchar por el segundo puesto, aunque no será tarea fácil quitarle esa plaza a Orio. Si bien hay que tener en cuenta que las tolosaldearras parecen haber llegado con más punch que las costeras a esta recta final de la temporada.

La ikurriña de Zarautz dejó un buen sabor de boca. Dos segundos puestos y un gran nivel de remada. «La primera regata fue mucho más ajustada de lo que marcan los tiempos», expone Kike Mocoroa, coordinador del club. «A falta de 300 metros ambas trai-neras íbamos muy igualadas. Estábamos a la altura de Orio, pero tampoco nos favoreció la calle y al final nos sacaron diez segundos».

Con esta diferencia a favor de las oriotarras, el objetivo para la segunda jornada de Zarautz era ganar esa regata, pero Arraun Lagunak demostró su calidad. «Hay que admitir que las donostiarras están a un nivel superior al de las restantes competidoras», aduce Mocoroa. «De todas maneras -destaca-, somos la trainera que más segundos puestos ha logrado y la que más cerca ha estado de Orio. Hemos podido ganar alguna bandera más y lucharemos por lograrla en las dos últimas jornadas».

«Nunca pensamos que nuestro objetivo era luchar por la Liga y tal vez por eso no se valora lo que estamos haciendo»

En el club piensan que no se está valorando demasiado la gran temporada de la trainera tolosaldearra. «Yo creo que algunos medios de comunicación, erróneamente, pensaron que éramos candidatas a lograr la Liga Eusko Tren y nunca en el club nos hemos trazado este objetivo», señala Kike Mocoroa. «Para optar al título hay que tener una regularidad y una estructura que nosotros no tenemos. Hay que ser competitivas en ría y en mar. Nuestro propósito es ganar alguna bandera y estar en las posiciones destacadas. Lo estamos logrando, somos terceras con posibilidad de alcanzar a las segundas. En el club estamos orgullosos y satisfechos».

El éxito de Tolosaldea cobra más sentido cuando se corrobora que el 75% de las integrantes de la trainera son de la cantera. No hay ninguna otra tripulación capaz de igualar este registro, y por eso extraña a veces el escaso eco mediático que tienen los triunfos del TAK-Oria, en relación a los que logran otros clubes costeros más consolidados en este deporte.