Los puestos de venta de carnaval se adjudicarán por orden de puntuación

J. GOÑI tolosa. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:51

El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar la autorización de instalación de puestos de venta durante las próximas fiestas de carnaval, en febrero de 2026. Se podrán realizar hasta el 7 de diciembre. En lo que se refiere a los puestos de venta de alimentos, hasta la fecha se han adjudicado por sorteo y este año se otorgarán por orden de puntuación según criterios de valoración. En caso de empate en las puntuaciones se ordenarán por antigüedad.

Entre otros aspectos, se valorarán por puntuación, que el servicio se preste también en euskera; que se trate de una actividad económica dada de alta en Tolosaldea; que prevalezcan productos de la comarca entre materias primas y artículos de venta; la estética del puesto; la experiencia; o el uso de materiales desechables compostables.

Como cada año, se han dividido en dos modalidades: venta diurna y nocturna. En la diurna, con carácter general, se admitirá un máximo de nueve puestos, y el horario será de diez de la mañana a doce de la noche. Las categorías serán las siguientes: textil, alimentación, complementos, joyería, artesanía, y productos diversos.

En cuanto a las camionetas de venta de comida, sólo se admitirá un puesto, que también tendrá el mismo horario, de nueve de la mañana a doce de la noche. Para la venta de talos se admitirán dos puestos, también con ese horario determinado de 09.00 a 00.00 horas. Y la venta de globos se hará a través de dos puestos itinerantes, con un horario de apertura de diez de la mañana, y cierre a las doce de la noche.

En la venta nocturna se permitirán dos puestos para la noche de caldereros, y otros dos para los días de iñauteriak.El horario será de diez de la noche a seis de la mañana.

Las hojas de solicitud están disponibles en la página web municipal y en la casa de cultura.