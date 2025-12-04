El PSE-EE propone doce medidas para los presupuestos con un coste de 450.000 euros

El PSE-EE de Tolosa ha presentado doce propuestas, entre inversiones y gastos, para debatirlas de cara a los presupuestos municipales de 2026, cuyo ... Pleno se celebrará a finales de este mes. El grupo socialista también plantea suprimir algunas partidas planteadas por el gobierno municipal, como las destinadas al proyecto auzoekin (62.000 euros), el técnico de comunidad y gobernanza (59.600) y una subvención específica a la sociedad Aranzadi (18.000). En total, el montante de las aportaciones del PSE ascendería a 450.000 euros.

El portavoz socialista, Joxemari Villanueva, propone reservar 125.000 euros para identificar y reservar parcelas estratégicas destinadas a impulsar vivienda protegida en alquiler. También plantea destinar 50.000 euros a la adquisición de dos solares necesarios para la construcción del hospital público.

El PSE-EE propone la creación del Plan Tolosa sin pintadas, con 15.000 euros de entrada, para una limipieza rápida, un mantenimiento mensual programado y una campaña de sensibilización ciudadana. El objetivo es: «dignidad en nuestras calles y respeto absoluto a la pluralidad ideológica», señala Villanueva.

De cara a reforzar la seguridad urbana de la villa, el grupo socialisa insta al Ayuntamiento a destinar 80.000 euros a la mejora y ampliación del sistema de cámaras de seguridad, como parte de un plan integral de seguridad. Y otros 80.000 irían a habilitar una partida para la instalación de una comunidad energética en Tolosa, con el fin de impulsar el autoconsumo colectivo y permitir a las familias tolosarras «ahorrarse hasta unun 30% de su factura energética».

En el ámbito deportivo, los socialistas defienden la realización de un estudio técnico participativo con una coste de 15.000 euros para planificar un nuevo pabellón multiusos que responda a las necesidades actuales y futuras. «El deporte tolosarra necesita crecer, y esta es la solución socialista: planificar hoy para garantizar instalaciones dignas mañana», señala Villanueva.

Siguiendo con el ámbito deportivo, el PSE-EE cree que hay que reacondicionar urgentemente el Ferial para garantizar la seguridad de los clubes de voleibol y gimnasia, que «entrenan en condiciones indignas, sin un mínimo de dignidad y salubridad», asegura el concejal. Plantea aquí una reserva de 20.000 euros.

Por otro lado, el PSE-EE reclama un planeamiento municipal para las plazas vacías en los aparcamientos subterráneos de la Alhóndiga y la Plaza Lapurdi. «Tolosa no puede permitirse tener infraestructuras infrautilizadas mientras la movilidad urbana se complica cada día más», asegura el portavoz socialista, que defiende destinar 15.000 euros al aprovechamiento de estas plazas vacantes de los parkings.

Los socialistas plantean, asimismo, destinar 15.000 euros a un plan integral de revitalización de la Parte Vieja, que combine la recuperación de escaparates con un programa de emprendizaje: subvenciones para la reutilización de escaparates abandonados, con acciones como cesión temporal para exposiciones culturales y proyectos artísticos; cesión a otros comercios para dar visibilidad a sus productos; decoración con fotografías antiguas de Tolosa, elementos de carnaval o San Juan, reforzando la identidad local. También un´Programa de Emprendimiento Local', dirigido especialmente a jóvenes, para ocupar locales vacíos.

El PSE-EE defiende la mejora del bidegorri de San Francisco. Aduce que su estado actual presenta altas deficiencias de seguridad, y que la convivencia entre peatones y ciclistas se hace difÍcil y, en muchas ocasiones, se genera peligro a los peatones. Propone destinar 20.000 euros para mejorarlo e impulsar un estudio que busque alternativas que lo descongestionen.

Los socialistas defienden el proyecto del museo del montañismo en Arkaute. Dicen que es una manera de salvar este edificio abandonado, y proponen inventir 10.000 euros en un servicio de asesoría sobre el enfoque arquitectónico, enfoque patrimonial, viabilidad económica del proyecto y obtención de subvenciones de otras instituciones para impulsar esta iniciativa.

Con respecto al CIT, Centro de Iniciativas de Tolosa, el PSE-EE recuerda que la ayuda económica que recibe del ayuntamiento lleva varios años congelada y propone que se aumente por un importe adicional de 10.000 euros.