Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El PSE-EE advierte del mal estado que presenta el interior del Ferial y reclama una intervención urgente.

Tolosa

El PSE-EE propone doce medidas para los presupuestos con un coste de 450.000 euros

Entre ellas, un plan contra las pintadas, reserva de suelo para vivienda, arreglo del Ferial y revitalización de escaparates vacíos

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:49

Comenta

El PSE-EE de Tolosa ha presentado doce propuestas, entre inversiones y gastos, para debatirlas de cara a los presupuestos municipales de 2026, cuyo ... Pleno se celebrará a finales de este mes. El grupo socialista también plantea suprimir algunas partidas planteadas por el gobierno municipal, como las destinadas al proyecto auzoekin (62.000 euros), el técnico de comunidad y gobernanza (59.600) y una subvención específica a la sociedad Aranzadi (18.000). En total, el montante de las aportaciones del PSE ascendería a 450.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PSE-EE propone doce medidas para los presupuestos con un coste de 450.000 euros

El PSE-EE propone doce medidas para los presupuestos con un coste de 450.000 euros