El PSE-EE insta al Ayuntamiento a que «dé el paso» para crear una comunidad energética

Kevin Iglesias Tolosa. Martes, 28 de octubre 2025, 19:59

La necesidad de que la localidad se sume a la energía verde comunitaria va creciendo, y el PSE-EE ha instado al Ayuntamiento a que no deje pasar la oportunidad que se le presenta de crear una comunidad energética local junto a la Diputación.

El grupo municipal socialista ha remitido un escrito en el que solicita al Consistorio que «dé el paso» para crear este órgano ciudadano en el municipio, poniendo en valor el trabajo realizado junto con el departamento de Sostenibilidad de la Diputación, dirigido por José Ignacio Asensio.

Sumado a las diversas reuniones y conferencias informativas realizadas durante el último año por el Ayuntamiento a través de la Oficina de Transición Energética del área encabezada por Asensio, que han contado con una «gran acogida entre las y los tolosarras» y que evidencia «un claro interés por participar activamente en la transición energética», desde Sostenibilidad han facilitado al Ayuntamiento un estudio técnico en el que la cubierta del Ferial, ubicado en el barrio de San Esteban, sería una localización viable para constituir la comunidad energética ciudadana en ese espacio.

«Este análisis demuestra que el municipio cuenta con condiciones óptimas para sumarse al modelo que ya funciona con éxito en más de 60 municipios guipuzcoanos, donde las familias están reduciendo su factura eléctrica gracias al autoconsumo colectivo», afirman desde el partido socialista. Asimismo, el portavoz de la formación, Jose Mari Villanueva, afirma que solo falta «voluntad política por parte del Ayuntamiento para dar el paso» y aprovechar «el trabajo técnico y la colaboración institucional» existente para constituir este modelo de autoconsumo energético.

Aprovechar las herramientas

La Diputación cuenta además con programas de apoyo técnico y ayudas económicas para la constitución de comunidades energéticas, unas herramientas que el PSE-EE considera que no se pueden desaprovechar, ya que hacerlo «sería un error. La Diputación financia el 75% de los costes, para que cualquier ciudadano pueda acceder a estas comunidades energéticas. Es el momento de que Tolosa se sume a la transformación energética que ya lideran la mayoría de los municipios del territorio», apunta Villanueva.

«La transición energética debe hacerse con las personas, desde la cercanía y la colaboración. En Tolosa tenemos la oportunidad de hacerlo realidad, con el apoyo y la experiencia de la Diputación. No podemos dejar pasar esta oportunidad», explica el portavoz socialista. Que el municipio cuente con una comunidad energética ciudadana daría a la ciudadanía un método eficaz, cercano y democrático para reducir las emisiones, generar energía verde y propia, y abaratar la factura de la luz de los vecinos, tanto hogares como empresas y comercios, adheridos a esta. La cubierta del Ferial se presenta así como el lugar idóneo para cimentar la primera piedra de un proyecto beneficioso para la localidad.